beIN MEDIA GROUP ve Bundesliga International, dünyanın en prestijli futbol organizasyonlarından Bundesliga ve 2. Bundesliga’nın beIN SPORTS Türkiye'de yayınlanması için heyecan verici bir anlaşmaya vardılar. Türk futbolseverler 2025 yılına kadar en büyük Bundesliga yıldızlarını beIN SPORTS Türkiye'de izleyecek. beIN SPORTS, her hafta tüm Bundesliga maçlarını, lige dair haftalık klipleri, özetleri ve programları yayınlayacak.

Türkiye'deki Bundesliga izleyicileri; Avrupa devleri Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve şu anda Almanya’da oynayan Robert Lewandowski, André Silva ve Erling Haaland gibi uluslararası yıldızların maçları da dahil olmak üzere, dünyanın en kaliteli ve en çok izlenen liglerinden birinin her golünü canlı olarak sadece beIN SPORTS’ta takip edebilecekler. Taraftarlar ayrıca Alman devleri SV Werder Bremen, FC Schalke 04, Hamburg SV, FC St. Pauli ve Hannover 96'nın 2. Bundesliga'daki yükselme mücadelesini de yine beIN SPORTS ekranlarından izleyebilecekler. Bilindiği üzere Bundesliga, Avrupa’nın en gollü liglerinden biri. Euro 2020’de gol atan tüm oyuncuların forma giydikleri ligler göz önüne alınarak bir sıralama yapıldığında, en çok golün Bundesliga’da top koşturan futbolcular tarafından atılması da (tam 29 gol), beIN SPORTS izleyicilerinin önümüzdeki sezon adeta gollere doyacağını haberliyor.

Dünyanın en iyi futbol sahnelerinden biri olan Bundesliga, kurulduğu 1963 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük futbol yıldızlarından bazılarına ve Türk asıllı oyunculara ev sahipliği yaptı, yapmaya da devam ediyor. Daha önce lige damga vuran Hakan Çalhanoğlu (Hamburger SV, Bayer Leverkusen), Hamit Altıntop (Schalke 04, Bayern Münih, Darmstadt 98), Nuri Şahin (Borussia Dortmund, Werder Bremen), Mesut Özil (FC Schalke 04, Werder Bremen), (Hami Mandıralı (Schalke 04), Yıldıray Baştürk (VfL Bochum, Bayer Leverkusen, Hertha BSC, VfB Stuttgart) ve Emre Mor (Borussia Dortmund) gibi yıldızların izinde ilerleyen Türk gençleri Ali Akman (Eintracht Frankfurt) ve Ömer Faruk Beyaz da (VfB Stuttgart) bu yıl Almanya'da ilk kez yeşil sahalara ayak basacak. Tecrübeli orta saha oyuncuları Kerem Demirbay (Bayer Leverkusen) ve Emre Can (Borussia Dortmund) gibi tanıdık isimler de Bundesliga yolculuğuna beIN SPORTS ekranlarında devam edecek.

Bu anlaşma, sektördeki en iyi yayın hakları portföyüne Bundesliga ve 2. Bundesliga’yı da dahil eden beIN’in Türkiye’deki uzun vadeli ve lider konumunu daha da güçlendiriyor. beIN SPORTS'un Türkiye'deki oldukça geniş ve kaliteli yayın hakları portföyü; Türkiye Süper Ligi, Ligue 1, Bundesliga, 2. Bundesliga, Turkish Airlines EuroLeague, WTA, çeşitli diğer futbol, tenis, hentbol, motor sporları hakları ve çok daha fazlasını içeriyor.

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, “Bundesliga’nın Türkiye yayın haklarını 2025 yılına kadar alarak abonelerimizin en iyi Alman kulüplerini ve yeteneklerini izlemesine olanak sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundesliga International ile yapılan bu yeni anlaşma, Türkiye'de büyümeye ve kârlılığa odaklanırken, yayın hakları için orantılı teklif verme iş stratejimizi de destekliyor. Alman ligi şüphesiz olarak dünyanın en iyilerinden biri ve Türkiye Süper Ligi, Ligue 1, Turkish Airlines EuroLeague, WTA ile çok daha fazlasını içeren ve günden güne büyüyen inanılmaz portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlıyor” dedi.

Bundesliga International CEO’su Robert Klein ise imzalanan anlaşmayla ilgili olarak “beIN, yıllardır Bundesliga'nın güvenilir bir ortağı ve beIN SPORTS ile Türkiye'deki yeni yayın anlaşmamızın imzalanmasıyla Türk futbolseverlerini, Bundesliga'nın hızlı ve modern oyununu deneyimleme yolculuğuna çıkarabildiğimiz için inanılmaz heyecanlıyız. Bundesliga uzun zamandır genç oyuncuların parladığı bir yer oldu. Türk yetenekler Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz bunun sadece iki örneği. Dünya çapındaki oyuncularımızın ve yerel yıldızlarımızın hikayelerini anlatmak için beIN ile yakın bir iş birliği içinde çalışarak, Türkiye'deki yeni nesil yeteneklere ilham verebileceğimizden eminim” açıklamalarında bulundu.