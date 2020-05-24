Almanya Baden - Baden 2. altılı! Eray Balcı yorumladı...

Almanya Baden - Baden'de bugün 9 koşuluk bir program var. Fanatik Hipodrom yazarı Eray Balcı Almanya 2. altılısını sizler için yorumladı ve bir banko verdi.
Baden-Baden Altılısı
5-1-6-3-2-8
4-9-8-5-2
10-11-1-6-2-13
2 DAYYAN
3-8-5-2
12-1–8
DAYYAN: Kariyerini Fransa’da devam ettirip bugün ilk kez Almanya’da piste çıkacak Dabirsim yavrusunun, bugün karşılaşacağı rakiplerden çok daha üstün bir kağıda sahip olduğunu düşünüyorum. Aktif jokeylik kariyerinde %10'un üzerinde birincilik yüzdesi bulunan uyumlu jokeyi Maxim Pecheur idaresinde daha önce yarış kazanma başarısı da gösteren bu safkanı günün bankosu olarak değerlendirebiliriz.