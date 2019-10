Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 12 puanla lider durumda bulunan Almanya, Estonya maçı öncesi Arjantin ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Almanya Estonya maçı öncesi rakibini yenerek o maça moralli çıkmak istiyor. Arjantin ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin peşinde... Saat 21:45'de başlayan maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de.

Peki, Almanya - Arjantin maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Almanya - Arjantin maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

ALMANYA - ARJANTİN CANLI İZLE

Almanya - Arjantin ilk 11'ler

Almanya: Ter Stegen, Klostermann, Stark, Süle, Halstenberg, Kimmich, Havertz, Emre Can, Gnabry, Waldschmidt, Brandt

Arjantin: Marchesin, Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico, Pereyra, De Paul, Paredes, Correa, Dybala, Lautaro Martinez

Mario Götze Almanya'da Lionel Messi ise Arjantin'de sakatlığı nedeniyle dev karşılaşmada forma giyemeyecek.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- Almanya son 5 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

- Arjantin son 6 maçında 4 galibiyet alırken sadece Brezilya’ya kaybetti.

- Almanya’nın son 5 maçının 3’ünde 3,5 gol barajı aşıldı, 2’sinde en az 2 gol gerçekleşti.

- İki ekip bugüne kadar 3 Dünya Kupası finalinde karşılaştı ve 1986’da gülen taraf Arjantin olurken 1990 ile 2014’te Almanlar mutlu sona ulaştı.

- İki ülke genel toplamda 22 kez karşılaşırken Arjantin 10 kez, Almanya 8 kez galip geldi. 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

- Almanya’da Gnabry 2019’da 5 kez formasını giydiği Alman milli takımında 5 gol attı.

Almanya - Arjantin arasında oynanan son 6 maç

03-09-2014 Almanya 2:4 Arjantin

13-07-2014 Almanya 1:0 Arjantin

15-08-2012 Almanya 1:3 Arjantin

03-07-2010 Arjantin 0:4 Almanya

03-03-2010 Almanya 0:1 Arjantin

30-06-2006 Almanya 1:1 Arjantin