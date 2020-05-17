Almanya 2.Ligi'nde oldukça ilginç sonuçlar alındı. Ligde zirve mücadelesi yapan dört takım da haftayı puan kaybı ile tamamladı. Arminia Bielefeld, Hamburg, Stuttgart ve Heidenheim haftayı kayıpla tamamladı.

Lider konumunda bulunan Arminia Bielefeld sahasında karşılaştığı Osnabrück karşısında 1-0 önde iken son anlarda yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Araya ikinci sırada giren Mario Gomez'in formasını giydiği Stuttgart deplasmanda Wehen'e 2-1 kaybetti ve 3.sıraya indi. Hamburg ise deplasmanda G. Fürth ile 2-2 berabere kaldı ve bir puan almayı başardı. Dördüncü sırada yer alan Heidenheim ise deplasmanda Bochum'a 3-0 kaybetti.