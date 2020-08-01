Almanlar’dan Subotic iddiası

Alman basınından Bild, Fenerbahçe için Neven Subotic’i yazdı. Union Berlin forması giyen ve burada mutsuz olduğu belirtilen, 31 yaşındaki stoperin kulüp arayışında olduğu bildirildi. Bu doğrultuda Subotic için Sarı-Lacivertli ekibin devrede olduğu yazılırken, menacerler aracılığıyla temas kurulduğu öğrenildi. Subotic, bu sezon 23 maçta 1 gol atmıştı.