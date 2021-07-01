Almanlara göre milli takımı Löw etkiledi

EURO 2020’nin ardından 15 yıldır başında olduğu Almanya Milli Takımı’ndaki hocalık görevinden ayrılacağını açıklayan Joachim Löw, İngiltere mağlubiyeti sonrası üzgündü. Löw, "Böyle maçlarda ayağınıza gelen fırsatları değerlendirmek zorundasınız. Şu an ise gelecek planım yok. Enerjimi toplayıp, ileride ne yapacağıma odaklanacağım" açıklamasını yaptı.

Alman basını ise Löw’ün kupa öncesi ayrılık kararını açıklamasının, takımı etkilediğine dikkat çekti. Tecrübeli hoca, Panzerler’le 197 maçta 124 galibiyet, 40 beraberlik ve 33 yenilgi alırken, 2014’te Dünya Kupası’nı kazandı.