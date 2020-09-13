Almanlar duyurdu: Transfer bitti!

Almanlar'ın yüksek tirajlı gazetesi Bild de Leipzig-Sörloth transferinin tamamladığını yazdı. Habere göre; Kırmızı-Beyazlılar, Norveçli golcü için son olarak teklifini 20+4 milyon Euro'ya yükseltti. Bu öneri de kabul edildi. Transfer resmiyet kazandığı taktirde Bordo-Mavililer'in 10 milyon Euro'dan fazla gelir elde edeceği, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'ın da satın alma opsiyonu olan 6 milyon Euro'dan daha fazla kazanacağı kaydedildi.