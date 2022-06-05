Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray önümüzdeki sezon iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef geride bıraktığımız sezonda en çok sorun yaşanan bölge olan ön libero... Dünya çapında bir isim almak isteyen Cimbom hedeflerini belirlemişti. Aslan için Axel Witsel ve Arturo Vidal gibi isimler gündemdeyken, Almanya'dan flaş bir iddia geldi.

Almanlar'ın yüksek tirajlı gazetesi Bild, Galatasaray'ın devre arasında da kadrosuna katmak istediği, bonservisi Wolfsburg'da bulunan Josuha Guilavogui için yeniden devrede olduğunu iddia etti. Ocak ayında Fransız ekibi Bordeaux'ya kiralanan 31 yaşındaki ön liberonun bu kez Türkiye'ye transferinin daha olası olduğu belirtiliyor.

Sezonun ilk yarısını Wolfsburg, ikinci devresini de Bordeaux'da geçiren Fransız yıldız toplamda geçen sezon 36 maça çıkarken, 1 gol, 1 asistle oynadı.

Josuha Guilavogui, Fransa Milli Takımı'nda da 7 maça çıktı.