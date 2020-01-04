Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'ye Gineli stoper: Simon Falette

Eintracht Frankfurt’un kamp kadrosuna almadığı Falette’yle Fenerbahçe’nin ilgilendiği öne sürüldü. 27 yaşındaki Gineli stoperin Kanarya’ya yakın olduğu belirtildi.

04 Ocak 2020, Cumartesi 13:58 Son Güncelleme:
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Almanlar duyurdu! Fenerbahçe'ye Gineli stoper: Simon Falette

Savunmaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe hakkında bir iddia da Almanya’dan geldi. fr.de isimli internet spor site E.Frankfurt’un kamp kadrosuna almadığı Gineli stoper Simon Falette’yle, Sarı-Lacivertliler’in ilgilendiğini bildirdi. 27 yaşındaki Gineli stoperin transfer görüşmeleri yapması nedeniyle kamp kadrosuna alınmadığı belirtilen haberde, “Falette’yle Köln de ilgileniyor ancak Fenerbahçe’nin ilgisi daha ağır basıyor” ifadesi kullanıldı.

MUTSUZ VE BIRAKACAK

Stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncunun E.Frankfurt’la sözleşmesi 2021 yılında bitiyor. Fenerbahçe’nin bu oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği de belirtildi. Bu sezon Eintracht Frankfurt’ta sadece 1 maçta oynayan Falette’nin de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği belirtildi. F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yönetimden kesinlikle stoper transferi istedi

Kaynak: Akşam

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