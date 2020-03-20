Alman doktordan flaş açıklama: 2021 yılına kadar futbol yok!

Dünya genelinde corona virüsü salgınının etkisi artarken iptal edilen futbol liglerinin de durumu merak konusu...

Bu konuya ilişkin bir değerlendirme de Hamburg merkezli Bernhard-Nocht Enstitüsü'nde görev yapan Virolojist Jonas Schmidt-Chanasit'den geldi.

NDR televizyonuna açıklamalarda bulunan profesör, "Ben profesyonel futbolun oynanmasının gelecek yıl yeniden mümkün olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Liglerin yeniden başlaması için belirlenen tarihlere ilişkin de konuşan Schmidt-Chanasit, "Bu sezonun tamamlanabileceğini düşünmek gerçekçi değil. Nisan ayında futbolun geri dönmesi adına konuşulabileceğini sanmıyorum. Seyircisiz bile olmaz çünkü insanlar bu kez de maçları izlemek adına bir araya gelebilirler" dedi.