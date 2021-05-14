Alman basınından Beşiktaş için Serdar Dursun iddiası
Şampiyonluğa odaklanan Kara Kartal için Alman basınından flaş bir iddia geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya 2. Lig ekibi Darmstad'ın formasını giyen Serdar Dursun ile Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlerde Siyah-Beyazlı ekibin, 29 yaşındaki golcü için 500 bin Euro'luk bir öneri sunduğu öğrenildi. Ayrıca Serdar Dursun ile Hamburg ve Schalke'nin ilgilendiğinin altı çizilirken, Sergen Yalçın'ın ise bu transfere sıcak bakmadığı yazıldı.