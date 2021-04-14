İtalyan gazetesi La Repubblica'nın iddiasına göre Allegri, 5 Ballon d'Or'u bulunan Ronaldo için "Takımın büyümesini ve genç oyuncuların ön plana çıkmasını engelliyor" dediği bildirildi. 36 yaşındaki oyuncunun, kötü atılan paslar sonrası maç içerisinde Chiellini ve Chiesa gibi isimleri fırçaladığı da konuşuluyor.