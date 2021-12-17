Bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan ve Serie A'da 28 puanla 7. sırada yer alan İtalyan devi Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri takımı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Football Italia'da yer alan habere göre yarın oynayacakları Bologna maçı öncesi konuşan Allegri, ara transfer döneminin sorunlarını çözmeyeceğini belirterek, "Transferler hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Bakalım önümüzdeki iki maçta neler olacak, her gün konuşuyoruz ama Ocak ayı transfer dönemi sorunlarımızı çözmeyecek” dedi.

Takımdaki mevcut oyuncularla çalışmaya devam etmeleri gerektiğine de değinen İtalyan teknik adam, "Sahip olduğumuz oyuncular üzerinde çalışmamız gerekiyor, takım harika. Sadece forvetleri değil, herkesi iyileştirmeliyiz ve daha etkili olmalıyız." ifadelerinde bulundu.

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