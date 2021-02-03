Everton forması giyen Allan, geçtiğimiz günlerde saçkıran hastalığına yakalanan oğluna destek için saçlarını kazıdı. Allan'ın bu hareketi sosyal medyada da destek gördü. Brezilyalı orta saha Allan, Everton'a Napoli'den transfer olmuştu.

SAÇKIRAN NEDİR?

Saç kaybıyla sonuçlanan yaygın bir hastalıktır. “Alopesi” kellik anlamına gelen latince bir terimdir ve “areate” ise bu durumla tipik olarak görülen saç dökülmesinin düzensiz yapısını ifade eder. Alopesi areata’lı insanların çoğunda saçlar küçük, yuvarlak yamalar halinde düşer ve parazitli çıplak deri alanları bırakır. Bu düzensiz saç dökülmesi genellikle kafa derisinde görülür ancak vücudun diğer kısımlarını da etkileyebilir.



