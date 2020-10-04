Allahyar Zorya'ya transfer oluyor

Ukrayna Premier Lig ekibi Zorya Luhansk, Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'in sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından İranlı futbolcu ile sözleşme imzalayacak.

04 Ekim 2020, Pazar 13:57 Son Güncelleme:
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Allahyar Zorya'ya transfer oluyor

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'e bir süre önce Ukrayna ekibi Zorya Luhansk talip olmuştu. Bugün Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Allahyar'a kiralık olarak teklifte bulunan Zorya kulübü yetkilileri, İranlı futbolcunun gireceği sağlık kontrolü sonrasında çıkacak sonuçlara göre oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.

İHA


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