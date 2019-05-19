Sarı-lacivertli takımda transfer çalışmaları yoğun bir biçimde sürerken, teknik heyetin listesi haricinde farklı isimler de araştırılıyor. Bu bağlamda da İranlı Allahyar’la prensip anlaşmasına varan yönetimin bu hamlesinden Ersun Yanal’ın daha sonra haberi olurken, oyuncuyu da tanımıyor.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları yoğun bir biçimde devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal’ın verdiği liste dışında da yönetim kendi çalışmasını yapıyor. Bu çerçevede Fenerbahçe, İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh transferi prensipte bitirildi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın çok fazla tanımadığı genç oyuncunun transferinden daha sonra haberi oldu.

Yönetim, orta ve uzun vadeli çalışmaları çerçevesinde prensipte gerçekleşen transfer için temmuz ayını bekleniyor. 18 yaşını doldurduktan sonra resmi sözleşmeye imza atacak İranlı futbolcu ilk etapta ilk 11’de düşünülmüyor. Allahyar’ın geleceğe yönelik bir transfer olarak takımda yer alması hedefleniyor. Yönetimin, Yanal’ın verdiği listeden bağımsız olarak hareket ettiği başka isimler de söz konusu. Bu çerçevede geçtiğimiz haftalarda Portekiz’e de bir çıkarma yapıldı.

Başkan Ali Koç’un bizzat gittiği transfer görüşmesi için sarı-lacivertli bazı yöneticiler de hazır bulundu. Yönetimin yaptığı bu temasların yanı sıra Ersun Yanal’ın da istediği oyuncular konusunda ciddi çalışmalar sürüyor.

Yapılan girişimlerden alınacak sonuçlara göre hangi oyuncuların transfer edileceği netlik kazanacak.

(Milliyet)