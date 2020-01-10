All-Star takımlarını Larkin ve De Colo oluşturacak

Fenerbahçe Beko’dan Nando De Colo ile Anadolu Efes’ten Shane Larkin’in kaptanlıklarını üstleneceği kırmızı ve beyaz takımda görev yapacak oyuncular organizasyonun sosyal medya hesaplarından duyuruldu. 12 Ocak’ta yapılacak canlı yayında iki kaptan, 22 oyuncu arasından seçim yaparak takımları oluşturacak. Kırmızı takımın başantrenörlüğünü Anadolu Efes’ten Ergin Ataman, beyaz takımın başantrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka’dan Ufuk Sarıca üstlenecek.

İşte ALL-STAR’a seçilen 22 oyuncu

Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (A.Efes), Andrew Andrews (Arel B.Çekmece), Robert Golden (Bahçeşehir), Shaquielle Mckissic (Beşiktaş S.Sigorta), Doğuş Özdemiroğlu (D.Şafaka Tekfen), Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (F.Bahçe Beko), Christopher Jones (Frutti Extra Bursa), Yiğit Arslan, Zachary Auguste (G.Saray D.Sigorta), Andrew Crawford (Gaziantep), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon), Elmedin Kikanovic (OGM Orman), Amath M’Baye, Metecan Birsen (Pınar KSK), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ), Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Berk Uğurlu, Devin Willams (TOFAŞ), Moustapha Fall (T.Telekom).