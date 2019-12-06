All-Star 2020’nin biletleri satışa sunuldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Pazar günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak etkinliğin biletleri 30 ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor.
All-Star 2020’de all-star maçının yanı sıra 3 sayı yarışması, smaç yarışması ve bazı etkinlikler düzenlenecek.
Biletix’ten satışa sunulan biletlerin fiyatları şöyle:
Saha içi 1. sıra: 1000 lira
Saha içi 2. sıra: 650 lira
VIP: 280 lira
1. Kategori: 180 lira
2. Kategori: 130 lira
3. Kategori: 120 lira
4. Kategori: 80 lira
5. Kategori: 65 lira
6. Kategori: 55 lira
7. Kategori: 40 lira
8. Kategori: 30 lira
AA