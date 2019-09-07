Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- UEFA 2021 Ümitler Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri 4'üncü maçında Kocaeli'de İngiltere'ye 3-2 mağlup olan U21 Milli Takım'da forma giyen Altınordulu genç stoper Ravil Tagir, gösterdiği performansla beğeni topladı. Bu sezon Altınordu'da profesyonelliğe imza atan 16 yaşındaki savunmacı, kendisinden yaşça büyük rakipleriyle kıran kırana mücadele etti.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, maç sonrası Ravil Tagir'den övgüyle bahsetti. İnceefe, "Bana göre Ravil, Türk futboluna ilerleyen zamanlarda gerçekten damga vuracak oyunculardan biri. Ancak gelişimini iyi sağlaması gerekiyor. 16 yaşında, önü çok açık. Ben 30 yaşında Ravil gibiydim. Gerçekten ona tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.

NİĞDE U12 CUP'TA ŞAMPİYON ALTINORDU

Diğer taraftan, Altınordu'nun pilot takımı Niğde Anadolu FK tarafından ilk kez düzenlenen Niğde U12 Cup'ta şampiyon, finalde Fenerbahçe'yi 2-0 yenen kırmızı-lacivertliler oldu. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Anadolu FK tarafından organize edilen iki günlük turnuvaya 12 ekip katılırken, Altınordu ilk olarak Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek finale kaldı. Niğde 5 Şubat Stadı'nda Fenerbahçe'nin karşısına çıkan Altınordu ikinci yarıda Faruk Karayakalı ve Enes Aydemir'in golleriyle maçı kazanarak kupaya uzandı. Niğde U12 Cup'ta, 'En İyi Oyuncu' ödülünü Altınordulu Enes Aydemir aldı.



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