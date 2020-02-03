Alkali Su Nedir? Faydaları Nedir? Alkali Su Nasıl Yapılır?

Pek çok faydası olduğu bilinen ve adından sıkça söz ettiren alkali su, özellikle kilo vermek isteyenlerin merak ettiği konulardan biridir.

Alkali Su Nedir?

Marketten alınan su şişelerinin üzerinde pH değeri bulunur. Suyun içerisindeki hidrojen miktarını anlatan pH değeri, bu miktar ne kadar yüksekse pH değerinin de o kadar fazla olduğunu gösterir. Bu da suyun bazik bir biçimde olmasına örnektir. Eğer bir suyun pH değeri 7'den fazla ise o alkali sudur. Eğer pH değeri 7’nin altında ise o zaman su asidiktir. PH değeri 7 ise bu defa suyun nötr olduğunu söylemek gerekir. Kısacası PH değerine bağlı olarak 7'nin üzerinde hidrojen bulunan suya alkali su denmektedir.

Alkali Suyun Faydaları Nelerdir?

Daha bazik bir yapıya sahip olduğu için alkali su vücut açısından pek çok önemli fayda getirmektedir. Bu sebepten sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için alkali su günümüzde büyük öneme sahiptir. Günümüzde düzenli şekilde ve önemli oranda her yaştan birey tüketebilmektedir.

- Vücuttaki toksinlerin nötr hale gelmesine ve atılmasına olanak sağlar,

- Vücut belli başlı bazı kirli etmenlerden arındırılır,

- Bazı farklı zararlı maddelerin dışarı atılmasına imkan sağlar,

- Sindirim sistemine katkı sağlar ve daha hızlı, düzenli çalışmasına olanak verir,

- Vücudun ihtiyaç duyduğu pH dengesinin sağlanmasında önemli rol oynar,

- Cildi besler ve güzelleştirir; yaşlanmaya karşı önleyici etki oluşturur,

- Hücre onarım ve yenilenmesinde önemli katkı sağlar,

- Vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek verir,

- Ödem oluşumunu engeller,

- Dengeli kilo vererek zayıflama imkanı sağlar,

Bu ve benzeri faydaları nedeniyle günümüzde bazik halde olan alkali su oldukça fazla tüketiliyor. Özellikle gün içerisinde periyodik olarak tüketim zamanla daha sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşma şansı vermektedir.

Alkali Su Nasıl Yapılır?

Suyu alkali hale getirebilmek için bazı malzemeleri kullanmak yeterlidir. Böylece evde rahatlıkla yaparak düzenli şekilde alkali su tüketimi gerçekleştirilebilir.

- 1 adet limon dilimlenmek suretiyle suyun içerisine atılmalı ve 8 saat beklenmelidir.

- Daha sonra 2 litre su içerisind bir çay kaşığı deniz tuzu atılarak karıştırılmalıdır.

- Bu işlemlerin ardından sağlıklı biçimde alkali su tüketilebilir.

PH değeri yükselen ve pasif duruma gelen alkali su, bu tarif üzerinden gün içerisinde hazırlanabilir ve rahatlıkla tüketilebilir.

Alkali Su Zayıflatır Mı?

En çok merak edilen konulardan biri alkali suyun zayıflatıp zayıflatmadığı durumudur. Bunun kısmen doğru kısmen yanlış olduğunu söylemek gerekir. Yani sadece alkali su tüketimi ile beraber kilo vermek mümkün değil. Pek çok insan böyle bir durumun gerçek olduğunu düşünerek sürekli alkali su tüketimi gerçekleştiriyor.

Ancak Alkali su zayıflama konusunda yardımcı bir etmendir. Düzenli olarak spor ve egzersiz ile beraber dengeli beslenmenin yanında, yardımcı olarak alkol tüketimi önemli katkı sağlar. Bunun nedeni ise vücuttaki toksinlerin düzenli olarak atılmasıdır. Böylece zaman içerisinde sağlıklı ve dengeli şekilli zayıflama imkanı elde edilir.

Her Birey Alkali Su İçebilir mi?

Alkali su bazik bir durumda olan yapıdır ve sağlıklı şekilde tüketilebilir. Hatta özellikle sağlık konusunda önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Bu sebepten herhangi bir sorun yaşamadan güvenli şekilde alkali su tüketimi gerçekleştirilebilir.