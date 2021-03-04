Aliye Demirbağ, İsviçre Açık’ta 2. tura çıktı

İsviçre Açık Badminton Turnuvası’na katılan milli sporculardan Aliye Aliye, İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar ilk tur müsabakasında, Hollandalı Soraya De Visch Eijbergen ile karşılaştı.

Sahadan 22-20 ve 21-19’luk setlerle 2-0 galip ayrılan Aliye, son 16 isim arasına girdi. Aliye, 2. turda 7 numaralı seribaşı Beiwen Zhang (ABD) ile mücadele edecek.

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden diğer sporcu Neslihan ise 2 numaralı seribaşı Pusarla Venkata Sindhu (Hindistan) ile oynadığı ilk tur maçını 2-0 (21-16, 21-19) kaybetti. (AA)