Fırtına’nın geçtiğimiz sezon başında elinden kaçan Ezgjan Alioski, bu kez gelmeye hazır. Kuzey Makedonyalı oyuncu, daha önce yüksek maaş teklifi nedeniyle Trabzonspor yerine Al Ahli’yi tercih ederken, Suudi Arabistan ekibi önceki gün aldığı sonuçla küme düştü. Takımı alt lige düştüğü için sözleşmesini feshetme hakkı doğan ve boşa çıkan Alioski, kariyerine Avrupa’da devam etmek istiyor. Esas bölgesi sol kanat olan Alioski, sağ tarafta da oynayabiliyor. Sol beke Kasımpaşa’dan Eren Elmalı’yı alan ve Milli oyuncu için 3.6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Trabzonspor’un, Alioski’yi transfer etmesi halinde sol önde oynatması bekleniyor.

Avcı’nın kararına göre...

Aksi takdirde sol bek olarak iki oyuncunun birden kadroda yer alması lüks gözüküyor. Abdullah Avcı’nın isteğine göre, Trabzonspor Yönetimi Alioski için görüşmelere başlayacak. 30 yaşındaki başarılı futbolcunun adı, uzun süre Galatasaray ’ın da gündemini meşgul etmişti.