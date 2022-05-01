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Alinur Aktaş: “Helal olsun çocuklar”

Bursaspor’un Manisa FK’yı 3-1 mağlup ettiği maçta tribünde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karşılaşma sonrası, “Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar. Mücadeleye devam” açıklamasında bulundu.

01 Mayıs 2022, Pazar 20:01 Son Güncelleme:
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Alinur Aktaş: “Helal olsun çocuklar”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor ’un deplasmanda Manisa FK ile oynadığı kritik maçı yerinden takip etti.

90 dakika boyunca oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Alinur Aktaş, 3-1 kazanılan maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aktaş, şunları söyledi: “Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar. Mücadeleye devam.”

BURSA (İHA)

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