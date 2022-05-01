Alinur Aktaş: “Helal olsun çocuklar”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor ’un deplasmanda Manisa FK ile oynadığı kritik maçı yerinden takip etti.

90 dakika boyunca oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Alinur Aktaş, 3-1 kazanılan maç sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aktaş, şunları söyledi: “Çok önemli galibiyet. Helal olsun çocuklar. Mücadeleye devam.”

BURSA (İHA)