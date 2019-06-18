Alina Zagitova’nın başı belada!

Rus sporcu, 1 Mayıs’ta araba kullanırken görüntüsü paylaştı. Ancak Zagitova’nın bu videoyu paylaştığında henüz 16 yaşında olması eleştirileri de beraberinde getirdi. Emniyet kemeri takmadığı da gözlemlenen Zagitova hakkında son açıklamayı İçişleri Bakanlığı Trafik Polis Müdürlüğü Başkanı Ruslan Nabiyev yaptı. Nabiyev, “Zagitova’nın direksiyon başında olduğu video ile ilgili idari bir soruşturma sürdürüyoruz.

Şimdiye kadar onu ifade için çağırmadık. Bir karar verebilmek için tüm şartları değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu. 2002 doğumlu Zagitova arabayı kullandığında 16 yaşındayken, 18 Mayıs’ta ise 17 yaşına girmişti. Rus yasalarına göre, sürücüler 18 yaşından itibaren ehliyet alabiliyor.