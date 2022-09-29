Alimpijevic inanıyor: Bu kez daha hazırız

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ve Avrupa kupalarında yeni sezon yaklaşırken, geçen yılın flaş ekibi Frutti Extra Bursaspor ’u mercek altına aldık...

Geçtiğimiz hafta sonu Frutti Extra Cup’a ev sahipliği yapan ve turnuvayı üst üste ikinci kez şampiyonlukla kapayan Yeşil-Beyazlı kulübün coachu Dusan Alimpijevic, geçen sezonu, yeni sezon planlamalarını ve öngörülerini tüm samimiyetiyle bizimle paylaştı.

Alimpijevic’in yanı sıra Frutti Extra ile ana sponsor olarak ve organizasyonun içinde her daim yer alarak büyük katkı sağlayan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ve Genel Menajer Nedim Yücel ile geçen yılın yansımalarını, yeni sezonun neler getireceğini konuştuk.

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İşte üç yetkili ağızdan Frutti Extra Bursaspor’un dünü, bugünü ve yarını:

Dusan Alimpijevic (Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü):

-Geçen yılki başarının ardından bu yıl taraftarlarınız ve camianın beklentisi doğal olarak arttı. Frutti Extra Bursaspor olarak bu beklentiyi nasıl karşılamayı planlıyorsunuz?

“Geçen yıl farklı planlarla yola çıkmıştık. Ancak takım olarak beklenenden büyük bir gelişim gösterdik. Başarımızda birçok faktör söz konusuydu. Kulüp olarak arkamızda müthiş bir destek vardı. Hem yönetim hem de taraftar grubu olarak...

Bir aile olmayı başardık ve beklentilerin üzerine çıktık. Bu sezon ise çok farklı olacak. Şimdi herkes Frutti Extra Bursaspor’un kim olduğunu biliyor. İkincisi, bize karşı tüm takımlar ekstra motivasyonla oynayacaklar. Bunun da sebebi geçen yıl Eurocup’ta final oynamış bir takım olarak karşılarına çıkacak olmamız.

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İşimiz kolay olmayacak. Ancak biz geçen yıldan daha hazır bir takımız. Türk rotasyonumuzu daha da güçlendirdik. Darüşşafaka ile birlikte lige 4 yabancı ile başlayan iki takımdan biri olacağız.

Bunun iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Umarım daha çok Türk oyuncunun parladığı ve Milli Takım’a en iyi şekilde hizmet edebilir seviyeye geldiği bir sezon geçiririz. Kulüp olarak da büyüdüğümüzü söyleyebilirim. Bunu da geçen yıldan beri gözlemlemekten, yaşamaktan dolayı çok mutluyum.”

-Eurocup’ta ‘underdog’ (başarma olasılığı zayıf takım) olarak gösteriliyordunuz. Ancak final oynama başarısı gösterdiniz. Bir Sırp coach olarak ülkenizde nasıl bir reaksiyon aldınız?

“Başarımızın ülkemde de çok büyük yankı uyandırdığını söyleyebilirim. Sırbistan’da da artık Frutti Extra Bursaspor’u herkes tanıyor. Ülkemde Partizan ve Kızılyıldız en önemli basketbol kulüpleri.

Geçen yıl Zeljko Obradovic’in Partizan’ını elediğimizde bu büyük olay oldu. O’nun gibi büyük bir antrenörün başında olduğu bir takımı 20 bin taraftarı önünde yenip elememiz tabii çok konuşuldu. Bunun yansımalarını ise sokakta tecrübe etmek eğlenceliydi. Partizanlı taraftarlar bana serzenişlerini dile getirirken, Kızılyıldızlı taraftarlar ise tam tersi ne bu sonuçtan ne kadar memnun kaldıklarını söylediler.

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Bu durumu yaşamak hem eğlenceli hem de ilginç bir tecrübeydi. Bunun yanında birçok antrenör seminerine davet edildim. Buralardaki antrenör kliniklerinde yer aldım. NBA’de San Antonio Spurs’ta da Yaz Ligi’nde de yardımcı antrenörlük tecrübesi yaşadım. Bunlar benim için güzel gelişmelerdi.”

-Bu sezon nasıl bir Frutti Extra Bursaspor izleyeceğiz?

“Geçen yıla göre daha geniş bir kadroya sahibiz. Geçen sene özellikle sezon başında bazı sorunlar yaşamış ve değişikliklere gitmek zorunda kalmıştık.

Bu sezon takımdaki pozisyonlara istediğimiz transferleri yaptık. Sistem olarak farklı bir tarzımız olmayacak. Bu sezon, geçen yıla göre en önemli farkımız, savunma ve hücumda daha agresif bir takım olmayı, çabukluğu hedefliyoruz. Geçen yılki sorunlarımız da en azından şu an için mevcut değil ve umarım da olmaz.

Sistemimiz geçen yıldan farklı değil. Bizi geçen yıl Eurocup finaline taşıyan özelliklerimizden, sistemimizden vazgeçmeyeceğiz.”

-Frutti Extra Cup hazırlık turnuvasında yabancı transferlerinden özellikle Anthony Clemmons’ın performansı kafalarda soru işaretleri yarattı. Şutör takviyesi düşünüyor musunuz?

“Daha sezon yeni başlıyor ve Frutti Extra Cup’ta yeni takım ilk kez sahadaydı. Bir gecede her şeyin değişmesi beklenemez. Örneğin geçen sezonki kadromuzda yer alan Kevarrius Hayes takıma ilk dahil olduğunda da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ama Şubat ayının ortasından itibaren tamamen farklı bir görüntüye bürünmüş, takımın yükselişindeki kilit isimlerden biri olmuştu.

Dolayısıyla resmi maçlar başlamadan bir yargıya varmak adil olmaz. Frutti Extra Cup bu sezon yeni kadromuzla bir arada oynadığımız ilk turnuvamızdı. Henüz tam hazır değiliz ama birlikte mücadele etme ve savaşma, paylaşım açısından doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Tabii ki eksiklerimizi gidermeye çalışacağız.”

-Kamuoyunda bu sezon her zamankinden rekabetçi bir lig izleyeceğimiz görüşü hakim. Siz nasıl yorumluyorsunuz?

“Frutti Extra Cup’ta oynadığımız takımların tamamı çok iyi oyuncular ve coachlarla yola çıkmış mücadeleci takımlar. Bu sezon ligin geçen yıldan en az % 20-30 daha zor geçeceğini düşünüyorum. Yabancı transferlerinde neredeyse tüm kulüpler çok iyi hamleler yapmışlar. Tüm takımların dahil olacağı bir yarış izleyeceğiz.

Sadece bütçeler değil, oyuncu kaliteleri de yükseldi. Çok değerli coachlar da görev başında... İstikrarlı yatırım yapan kulüpler fazlalaştı. Örneğin Galatasaray NEF, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Darüşşafaka, Tofaş gibi kulüpler daha güçlendiler. Bu sezon ligin her zamankinden çok daha zorlu geçeceğini düşünüyorum.”

-Bursaspor’da futbol takımının 2. Lig’e düşmesi taraftarlarda büyük hayal kırıklığı yarattı. Yeşil-Beyazlı taraftarların gözü bu sezon da basketbol takımının üzerinde olacak. Bu durum üzerinizde baskı oluşturuyor mu?

“Evet, sorumluluğumuz arttı. Ancak hayatımın hiçbir evresinde hiçbir şekilde, hiçbir şeyden baskı hissetmedim. Sadece Tanrı’dan korkarım ve ailemin sağlığına dair endişe duyarım, baskı hissederim. Benim için tek baskı budur. Tabii ki futbol takımımızın alt ligde mücadele ediyor olması üzücü. Dört milyonluk şehir ve bu mükemmel taraftar, üst düzey ligde iyi bir futbol takımını hak ediyor.

Eurocup ve Süper Lig’de mücadele vereceğiz ve haftada iki maç oynayacağız. Sanırım geçen sezon taraftarlarımızın sevgisine, ilgisine layık olduğumuzu gösterdik. Onların desteği, enerjisi olmadan da geçen yılki başarıyı yakalayamazdık. Bizim arkamızdan itici güç oldular ve kanatlanmamızı sağladılar.

Bunları gerçekten içimden gelerek söylüyorum. Eğer böyle bir taraftar desteği arkamızda olmasaydı geçen yılki başarı çizgisini yakalayamazdık.”

-Onuralp Bitim, Frutti Extra Bursaspor’daki performansıyla Milli Takım’a kadar yükseldi. Geçen sezon kenardan gelerek bu yükselişi gerçekleştirmişti. O’nu bu sezon ana unsur olarak mı değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?

“Onuralp Bitim çok yetenekli, çalışkan, iyi bir oyuncu. Gelişimini devam ettiriyor olması da memnuniyet verici. Herhangi bir sorunumuz yok. Gelecek onun önünde… Ve biz de O’nun bu yolculuğunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz.

Ancak sadece bir oyuncu üzerinden oyunumuzu formüle etmiyoruz. Bu noktada oyuna etki edecek oyuncu olarak takımdaki tüm isimleri, Derrick Needham’ı, Enes Taşkıran’ı, Yiğitcan Saybir’i, Zach Auguste’u, David Dudzinski’yi ve takımdaki tüm isimleri sayabiliriz.

Onuralp, yapması gereken şeyleri biliyor. O da herkes gibi benim nitelikli, yetenekli oyuncularımdan biri. Ama sonuçta takımdaki 12 oyuncumdan biri. Takımdaki diğer oyuncularım da O’nun kadar değerli, hiçbirinin benim gözümde bir farkı yok."

Ömer Kızıl (Frutti Extra ile ana sponsor olan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı):

-Birlikten kuvvet doğar ata sözü Frutti Extra markası ile Bursaspor’un birlikteliğiyle adeta vücut buldu. Kısa sürede hem sportif hem de idari anlamda elde edilen bu büyük başarıyı nasıl yorumluyorsunuz?

“Geçen sene müthiş bir başarı elde ettik. Çok keyif aldık. Burada iki markanın birleşimi var. Bursaspor gibi büyük bir camia ile Frutti Extra gibi çok büyük bir markanın birleşimi. Marka olarak memnun kaldık, şirket olarak memnun kaldık.

Underdog (kazanma ihtimali düşük takım) olarak başladığımız bir organizasyonda final oynadık. Basketbolda net bir biçimde farkındalık yarattık. Yaptığımız organizasyon örnek olmaya başladı. Bugün ekonomik kriz var ama Frutti Extra performansı diğer bazı ürünlerimize göre önde gidiyor.

Bu sezon rakiplerimiz bizi daha ciddiye alacaklar. Bu da bizim için hem avantaj hem de dezavantaj. Bizi sezon öncesi değerlendirmelerde Eurocup’ta ilk üç şampiyonluk adayı içine koymaları da güzel bir şey.

Bu sezon Türkiye liglerinde görünürlük artacak. Bein Sports ve TRT’nin devreye girmesi güzel gelişmeler. Ne kadar çok açık kanal, o kadar ilgi ve alaka demek. Markalar da açık kanaldan doğal olarak daha çok memnun olacak. Markalara söylüyorum. Frutti Extra’nın yanında olmak isteyen gelsin.

Mutlu olacaklar, keyif alacaklar. HDI Sigorta ile yaptığımız anlaşma bunun en güzel örneği... Kent meydanı şort sponsorluğu da çok önemli… Tüm sponsorlarımız çok istekli ve daha fazla nereye gidebiliriz diye bakıyorlar. O yüzden keyifliyiz.”

-Bursaspor ile yola çıkarken futboldaki çalkantılar gözünüzü korkutmuş muydu?

“Kesinlikle hayır. Başlarken şöyle bir şey demiştik. Basketbolda ayağını yorganına göre uzatan, sürdürülebilirliği olan, Türkiye’ye örnek bir spor kulübü olacağız dedik. Ve başardık. Sportif anlamda geçen sezon beklentilerin üzerine çıktık.

Ancak idari açıdan da önemli yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Örneğin Frutti Extra Cup’ta geçen yıl tüm katılan kulüpler ve basketbol camiası için davet vermiştik. O kadar güzel geçmiş, o kadar değerli geri dönüşler almıştık ki bu yıl ikincisini yaptık.

Yine herkesin keyif aldığı harika bir geceydi. Tüm takımların idarecileri, oyuncuları, teknik kadroları, herkes neşe içinde yeni sezonu değerlendirdi, birbirleriyle fikir alışverişinde bulundu. Dolayısıyla güzel iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bunu diğer takımlar da görüyor. Onlara da örnek olacak.

Lig 16 takımdan oluşuyor ve 7’si turnuvada yer almak için sıraya girdi ve burada boy gösterdi. Tivibu maçları şifresiz gösteriyordu ve aralarda reklam almaya başladı. Ardından TRT devreye girdi.

Artık Frutti Extra Cup turnuvasında bile çıta yükseldi. Seneye uluslar arası niteliğe de kavuşacak. Salona gelen seyircilerimizin yiyeceği sosisin kalitesine, niteliğine kadar düşünüyoruz. Örneğin basketbol sosisi 110 gram ve yüzde 100 dana sosis. Basketbolda başarıya giden yol küçük detayları iyi uygulamaktan geçer. Biz de buna azami özen gösteriyoruz.”

Nedim Yücel (Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri):

-Geçen sezon Eurocup’ın statüsü sizi zorlu bir yola sokmuştu. Ancak ardından mucizevi galibiyetlerle final oynamıştınız. Bu sezon da statü değişmedi. Avrupa’da bu kez nasıl bir macera sizi bekliyor olacak?

“Biz baskıya alışığız. Baskı iyidir. Geçen seneki performansımızla çıtayı çok yükseğe çıkardık. Tabii bu her zaman yakalanabilecek bir başarı değil.

Geçen sene ile kıyaslamalar yapılıyor. Ama biz her zaman gerçekçi hedeflerle yola çıktık. Her zaman gidebildiğimiz en üst yere kadar gitmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki öncelikle Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off oynamak. Saha avantajını elde ederek Play-Off’a gitmek.

İnşallah bunu başarmak için çalışacağız. Avrupa’da da tabii Eurocup’ta da yine yukarıya tırmanmak en büyük hedefimiz. Statüde değişiklik olmaması fark etmiyor. Artık bu statüye alıştık. Geçen sene bu dezavantajı avantaja çevirdik. Yine buna hazırlıklı olacağız.”

-Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin tarihin en zor sezonu olacağı konuşuluyor. Siz buna katılıyor musunuz?

“Sonuçta bütün takımların bütçeleri dahilinde iyi kadrolar oluşturduğunu görüyoruz. Hiçbir maç kolay olmayacak. Frutti Extra Cup’ta da bunu gördük.

Bence lig öncesi takımların kendilerini görebilmeleri açısından da Frutti Extra Cup iyi bir turnuva oldu. Geçen seneki başarımızda kıvılcımı seyirci yakmıştı. Özellikle şubat ayından itibaren bize büyük destek verdiler. O sinerji de bizi başarıya götürmüştü. Şimdi onlardan sezon başından itibaren destek bekliyoruz.

Hep yanımızda olsunlar ve bu sezon daha başarılı sonuçları onlarla birlikte elde edelim.”