Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Alican Özfesli ile Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. Altınordu'dan 2016'da 750 bin Euro bonservis bedeliyle aldığı Cengiz Ünder'i geçen sezon 15 milyon Euro'ya İtalya Serie A ekibi Roma'ya satarak kasasını dolduran İstanbul temsilcisi, şimdi de Alican'ın transferini bitirdi.

Alican Özfesli kimdir?

1 Ocak 1997 Konak doğumlu olan Alican Özfesli, futbola İzmir Gençlikspor'da başladı. 1 yılın ardından Bucaspor'a transfer olan Alican, 5 sezon forma giydikten sonra Altınordu Akademisi'nin yolunu tuttu. Genç futbolcu 3 yıl çeşitli altyapı kategorilerinde forma giydikten sonra 2015 yılında profesyonel oldu. Türkiye U17, U18, U19, U20, U21 ve A2 Milli Takımlarında boy gösteren genç yetenek, Altınordu formasıyla toplam, 99 maçta forma giydi. Bu sezon takımın önemli isimlerinden birisi haline gelen Alican, 13 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Piyasa değeri 250 bin euro olan Alican, orta sahada görev alıyor.