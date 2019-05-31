Dünyanın en iyi yelken sporcularını yarıştığı ‘finn’ sınıfında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden Alican Kaynar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda bir ilk yazmak için hazırlanıyor.

2012 Londra ve 2016 Rio sonrası 3. kez olimpiyat kotası alan, Dünya Kupası serisinde ülkemize ilk kez madalyalar kazandıran son olarak Avrupa Şampiyonası’nda 4.’lük elde eden milli yelkencimiz, hedeflerini, Türk yelkenciliğinde neler yapılması gerektiğini ve 2021 Dünya Kupası’nı anlattı...

“2012’den sonra yelkende çok şey değişti. İlk olimpiyata gittiğim zaman, sadece kulüp antrenörüm vardı. İdmanlarımı genelde kulüpte yapıyordum. Sadece 50-60 günümü yurtdışında geçiriyordum ve rakip sporcularla o süre içinde antrenman yapma imkanım oluyordu. Tabii, Türkiye’de de antrenman partneri bulmak çok zordu. Finn sınıfında eski olimpiyat sporcumuz vardı; Kemal Tüfekçi. O biraz yardımcı olmuştu, ilk olimpik hazırlık yapmaya başladığımda. Sonra sporu bıraktı. Ve en son ondan aldığım bilgilerle, 2012 Londra’ya katıldım. Daha sonra kulüple beraber stratejik bir planlama yaptık. 2016 Rio’ya daha hazır olma açısından. Çünkü ilkinde gerçekten çok zayıftım. İşte bu süreçte daha iyi bir antrenör ve kondisyoner ile çalışmaya başladım. 2016’dan sonrası ise, bunların hepsini daha profesyonel bir seviyeye taşıdık. Daha önce birçok yarışa yalnız giderken artık ekip halinde katılıyoruz. Yılın 200 gününü neredeyse yurtdışında geçiriyoruz.

‘Kiralık tekneyle katılmıştım’

“Mesela 2010 Dünya Gençler Şampiyonası’na yalnız gitmiştim. Ne antrenör ne de başka biri vardı yanımda. Uçağa tek başıma bindim. Şampiyonaya kiralık tekneyle katılmıştım. Şimdi ise ekibim ile birlikte turnuvalara gidiyorum. Tüm ekipmanları taşıyacak, bize ait arabamız var. Yedek tekne. Bir değil iki tane. Büyük bir fark var.”

‘Şu anda fikir değişti’

“2016 Rio Olimpiyatı’ndan sonra da sayfayı değiştirdik. Özellikle malzeme açısından eksik noktamız vardı. Olimpiyat biter bitmez bu eksik üzerinde yoğunlaştık. Rio’dan 1 hafta sonra hazırlıklara başladık. Son iki yıl içinde, Dünya Kupası serisinde hiç madalyamız yoktu. 4 tane madalyası kazandık. Dünya Şampiyonası’nda iyi dereceler yaptık, 2019 Avrupa Şampiyonası’nda 4. olduk. Son iki senedir, ilk 10’da yarışıyoruz ve madalya alıyoruz. O nedenle olimpiyata favori olarak gidiyoruz. Uluslararası camiada, Rio’da favori değildim. Şu anda bu fikir değişti. Çünkü her turnuva madalya için çıkıyoruz ve olimpiyat da bunlardan biri.”

‘İlk hedefimiz kota almaktı‘

“Olimpiyat yolunda, ilk hedefimizi kota almak olarak belirlemiştik. Ve onu da aldık. Bu çok önemliydi. Öyle olmasaydı, bu seneki hazırlıkları kota almaya yönelik yapacaktık. Şimdi ise, yazın bir buçuk ayımızı Japonya’da geçireceğiz.”

‘Denizcilik için önemli bir spor’

“Amaç sadece olimpiyat madalyası değil. Yelkenin şöyle bir özelliği var. Denizcilik için önemli ve ekonomisi yüksek bir spor. Denizcilik için kullanılan birçok malzeme yelkende test edilebiliyor. Aslında dünya, yelkeni bu şekilde kullanıyor.”

Dünya Kupası geliyor

“Star Sailors League Gold Cup (SSL Gold Cup)... Bu organizasyon futboldaki Dünya Kupası’yla aynı özelliklere sahip olacak. Dünyanın en iyi yelkencileri bu turnuvada yer alacak. Ülke takımları 11 kişiden oluşacak. Bu kupa, yelkende farklı kategorilerde yarışan aynı ülkenin en iyi yelkencilerini, tek bir teknede toplayacak. Dünya Kupası’nın ilki, 2021’de İsviçre’de gerçekleşecek.”

‘Tekneleri organizasyon verecek’

“Sporcuların, yelkencilik yetenekleri ortaya koyabileceği bir tekne olacak. Dünya Kupası’nda kullanılacak tekneler, malzeme artısını ortadan kaldıran ve tamamen yelkencilerin becerilerini, yelkenciliği ön plana çıkaracak özelliğe sahip. Zaten tekneyi organizasyon verecek. Ve böylece takımlar bu anlamda eşit olacak. Dünya Kupası’nda yer alacak Türk takımının kaptanı olarak, bu organizasyona da en iyi şekilde hazırlanıp, en iyi sonucu almaya çalışacağız. Türk yelkenciliği uluslararası arena kendinden söz ettirmeye başladı. Bu adımları da tamamladıkça daha da duyulur hale geleceğiz.”

‘Herkes olimpiyat madalyası için kenetlendi’

“Bakanlıktan büyük destek var. Ye lkende kesinlikle bir madalya geleceğini düşünüyorlar. Ve o yönde destek veriyorlar. Altyapısından yetiştiğim Fenerbahçe Kulübü’nün desteği ve Doğuş’un da sponsorluğuyla birlikte inanılmaz bir değişim yaşandı. Sadece maddi değil, manevi destek de yüksek. Fenerbahçe’de yelken şubesi değil, tüm yöneticiler yarışları takip ediyor. Onlar da olimpiyat madalyası için konsantre olmuş durumda. Her zaman yanımızdalar. Bizde bunu hissediyoruz. Ya ni herkes olimpiyata odaklanmış ve bunun için kenetlenmiş durumda. Çünkü yelkende ilk madalyayı getireceğiz. Ye lkenin geleceği için bu madalya çok önemli.”

‘Eşim olmasa belki göze alamazdım’

“2014’te evlendim. Eşimin çok büyük desteği oldu. Hikayemin de güzel parçası. Evlenir evlenmez, biz İspanya’ya taşındık. Oraya yerleşmek için değil yelken için İspanya’ya gittik. Olimpiyat için atılım yapmamız gereken bir dönemdi. 1 sene boyunca, bir merkezde yabancı sporcu ve antrenörlerle kamp yaptık. O sene orada çok şey öğrendim. Orada bulunan iyi sporculardan biri de; 42 yaşında olimpiyatta 2. olan Sloven yelkenciydi. Ondan da çok şey öğrenmiştim. Belki eşim olmasa, İspanya’ya gitmeyi göze alamayabilirdim. Daha sonra yeniden Tü rkiye’ye taşındık. Zaten 2016 Rio’yla birlikte yeni bir oluşuma başlandı.

‘Okullarda sporcuya değer verilmiyor’

"Yurtdışındaki okullara göre, bizim okullarda sporcuya çok az değer veriliyor ya da verilmiyor. Sporu okulların da biraz ele alması gerekiyor. Ekstra bir duruma gerek yok, destek anlamında bu yeterli. Öğrenciyi motive etmeleri, ‘okul mu-spor mu?’ tercihi arasında bırakılmamaları lazım.”

‘Seçimini yap’ dayatması

“Benim için de zor ve acılı oldu. Mesela ‘Okul mu-spor mu?’ tercihi yapmak zorunda kaldım. Birçok öğretmen tarafından ‘seçimini yap’ denildi. Böyle dayatmalar yaşadım. Altyapıdayken bunları yaşadım. Profesyonel olduğumda zaten okulu çok azaltmıştım. Çünkü olimpik seviyede öyle olması gerekiyor. Üniversiteyi (Endüstri mühendisliği) daha bitiremedim. Olimpiyattan sonra tamamlamayı düşünüyorum.”

‘Senin diğer öğrencilerden farkın ne!’

“Mesela üniversiteden hiç destek alamadım. Öncelikle burs beklerdim. Çünkü okul 4 sene de bitmiyor. Profesyonel bir sporcu, normal bir öğrenciyle aynı zamanda okulu bitiremez. Onun dışında ders kaçırdığında, öğretmenlerin yardımcı olmasını isterdim. O ders saatinde başka bir yerdesin ve milli takımı temsil ediyorsun. Telafi sınavına gireceğim. Devamsızlığım da var ama devletten izin alınmış. Öğretmenlerden biri, ‘Senin diğer öğrencilerden ne farkın var’ dedi bana. Bunu duyduğumda da iki kez olimpiyata gitmiştim.”

‘Kabul edilemez, değişmesi gerekiyor’

“Türkiye’de yelkenciliğin kötü olması kabul edilemez; bu coğrafyada, bu kıyılarla, bu genç nesille. Ta bii ki, ekonomisi yüksek bir branş. Ancak düşük ekonomiyle de yapılabilir. En yüksek teknoloji tekne olmaz ama bir tekneyle denize açılabilirsiniz. Marinadaki teknelerin hepsinin marinada duruyor olması, denize açılmaması hepsi problem. Bu kültürün az olmasından kaynaklanıyor. Bunlar kabul edilemez. Aslında bizi motive eden şeylerden bir tanesi de; Tü rkiye’nin yelkende zayıf olması. Ve bu kabul edilemez, değişmesi gerekiyor.”

‘Türkiye’de bir yelken merkezi olmalı’

“Türkiye’de olimpiyat hazırlık merkezi kesinlikle olması gerekiyor. Dünyada birçok örnekleri var. Biz kullanamıyoruz. Çünkü yelkenle bağlantılı değil. Ye lken ayağının olması gerekiyor. Bir sonraki adım da umarım bu olur. Olimpiyattan sonra Tü rkiye’de bir yelken merkezi olur. Başarılı bir branş için, o branşın merkezinin olması şart. Kulüpler dışında Türkiye’de bir merkezimiz yok.”

‘Şu anda tesisimiz yok’

“Norveç, İsveç çok iyi yelkencilere sahip. Ancak kışın yelken yapamıyorlar. O yüzden güneye iniyorlar. İspanya, İtalya ve Portekiz’e gidiyorlar. Bizde daha iyi yerler var. Türkiye şu anda en iyi 2-3 destinasyondan biri. Bodrum Gökova, Çeşme en iyi yelken destinasyonu. Sıcaklık ve rüzgarı açısından. Ancak şu anda tesisimiz yok. Bununla ilgili bir planlama var. Her şey adım adım ilerliyor. Önce olimpiyat, ardından SSL Dünya Kupası ve sonra da tesisleşme."

‘Başarıyı yakalarsak hepsi olacak’

“Bizim önce denizlerimizi doldurmamız, spor turizmimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ye lken de bu yönde önemli bir branş. Ye lkende başarılı olduğumuz zaman bunların hepsi Tü rkiye’ye gelecek. Şu anda yatırımlar yapılıyor ve bunun geri dönüşünü alacağız. Ye lken turizminde çok gerideyiz. Ye lkendeki şampiyona organizasyonları çok az. Böyle şeyleri getirmek için efor sarf ediyoruz.”

Hatice Yücel