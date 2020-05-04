Alica Schmidt pistlere döndüğünü açıkladı

Alman atlet Alica Schmidt, pistlere döndüğünü Instagram hesabından bizzat açıkladı. Corona virüs nedeniyle herkes gibi ara veren Schmidt, normal şartlarda Tokyo 2020'ye hazırlanıyordu. Olimpiyatların ertelenmesiyle planları değişen 21 yaşındaki atlet, hazırlıklarına devam edecek.

400 metre kategorisinde yarışan Schmidt, 2017 yılında 18 yaşındayken 20 yaş altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.

Geçen sene ise 23 yaş aştı Avrupa Şampiyonası'nda aynı kategoride bronz kazanan Schmidt, işi kadar güzelliğiyle de ön planda.

Meslektaşlarına nazaran çok fazla takipçisi bulunan genç atlet, 2018 yılında 'dünyanın en çekici atleti' seçilmişti. Schmidt, bu gelişmeyle ilgili, "Neden seçildiğimi anlamadım. Benim kadar iyi görünen ve iyi fiziğe sahip onlarca kadın var. Ben yalnızca azimli bir sporcuyum" demişti.