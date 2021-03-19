Kulüp binasında gerçekleştirilen törende Muğlaspor'dan orta saha oyuncusu Zeki Sinanoğlu, Tavşanlı Linyitspor'dan Özkan Yılmaz, Kahramanmaraşspor'dan stoper Bayram Çetin, Belediye Kütahyaspor'dan forvet Mehmet Çağrı Alpaslan, Yenişehir Belediye Spor'dan Serdar Vefa Yeşil, Saruhanlı Belediye Spor'dan Batuhan Doğrukıran, Fatsaspor'dan sol bek Zihni Aydın, Isparta 32 Spor'dan kaleci Ali Yasin Demir ve Çaykur Rizespor 'dan kaleci Mert Kuleli hazır bulundu.

Sportif Direktör Burak Akyıldız, "Hakan Şapçı hocamızın takviye istediği mevkiler için 9 futbolcuyu takıma kattık. Yeni gelen arkadaşlarımızın takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Önemli sakatlıklar olmadığı müddetçe transferi sonlandırdık. 23 Mart Salı günü Antalya Belek'te sezon öncesi son hazırlıklar için kampa gireceğiz. 12 gün sürecek kampta 4 takımla hazırlık maçı oynayacağız. Lige iyi bir şekilde başlayarak sezon sonunda 3'üncü Lige çıkmak istiyoruz" dedi.

DHA