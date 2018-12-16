Aliağaspor devreyi lider kapattı

Aliağalı futbol severler zemin yenileme çalışmalarının tamamlandığı ilçe stadına adeta akın etti. Tribünleri dolduran Aliağalı taraftarlar devrenin son maçında takımlarına destek olmak için 90 dakika boyunca tezahüratta bulundu. Muğla bölgesinden Hüseyin Kılıç’ın yönettiği karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da tribünden takip etti.

Hafif yağmur altında oynanan maça ev sahibi Aliağaspor hızlı başladı. Devrenin son maçını üç puanla kapatmak isteyen sarı siyahlılar ev sahibi olmanın da avantajını kullanarak rakibini baskı altına almayı başardı.

Dk 19: Ramazan Altıntepe’nin pasıyla ceza alanına giren Quesi, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak direğin dibinden ağlara gönderdi (1-0)

Dk 39: Ahmet Üner’in sol taraftan yaptığı ortaya İbrahim Keleş sert bir vuruş yaparak skoru eşitledi (1-1)

Dk 66: İkinci yarıda Muhammed Sak’ın yerine oyuna giren Emin Akyıldız topla ilk buluşmasında takımının ikinci golünü kaydetti. Quesi’nin uzun pasına hareketlenen Emin Akyıldız, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu (2-1)

Karşılaşmanın son dakikalarına üstün giren Aliağaspor, kontra atak organizasyonlarıyla net gol pozisyonlarına girse de üçüncü golü bulamadı. 89.dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Quesi’nin bir vuruşu da direğe çarparak dışarı çıktı.

Hakem Hüseyin Kılıç’ın son düdüğü ile birlikte statta büyük bir sevinç yaşandı. Sarı siyahlı takım 90 dakika boyunca şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarının önünde galibiyet pozu vermeyi de ihmal etmedi.

İHA