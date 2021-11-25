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Aliağa Petkimspor'da Demitrius Conger'la yollar ayrıldı

maçta 8 mağlubiyetle son sıraya demir atan Aliağa Petkimspor'da Planinic'ten sonra sezon başında alınan isimlerden Demitrius Conger'la da yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

25 Kasım 2021, Perşembe 18:54 Son Güncelleme:
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Aliağa Petkimspor'da Demitrius Conger'la yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta 8 mağlubiyetle son sıraya demir atan Aliağa Petkimspor'da kadrodan ikinci ayrılık gerçekleşti. İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Planinic'ten sonra sezon başında alınan isimlerden Demitrius Conger'la da yollar karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

Conger, ligde 7 maçta 7.9 sayı, 5.1 ribaund, 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı. Sezon başında yepyeni bir kadro kuran Petkimspor, kötü gidiş üzerine geçen haftalarda da Daniel Hamilton, Doğukan Şanlı, Murat Kozan ve Malcolm Thomas'ı transfer etmişti. (DHA)

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