Aliağa Petkimspor-Türk Telekom maç sonucu: 65-71

ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda Aliağa Petkimspor’a konuk oldu. İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Foster, Dekker ve Johnson’la üst üste basketler bulan Türk Telekom, periyodu 21-17 önde bitirdi.

İkinci periyotta Dekker, Samet ve Can’ın sayılarıyla aradaki farkı 9 sayıya (29-20) çıkaran Türk Telekom, soyunma odasına 35-29 üstün gitti. Üçüncü periyoda da etkili başlayan konu ekip, 27. dakikada 13 sayılık farka ulaştığı (54-41) periyodu 57-51 önde tamamladı.

Son periyodun başında Zack ve Yiğitcan’ın basketleriyle farkı 1 sayıya (56-57) indiren rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, son 5 dakikaya 67-59 üstün girdi. Türk Telekom, müsabakadan 71-65 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 6. mağlubiyetini alan Aliağa temsilcisi 28 haftada 9 galibiyette kalıp son 2 maçına az da olsa düşme korkusuyla girdi. Kalan maçlarda Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji'yle oynayacak Pektim, en az 1 galibiyet alırsa ligde kalacak. Aliağa ekibi maçlarını kaybetmesi durumunda ise Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un son hafta mağlup olmasını bekleyecek. Pektim 2 maçını da kaybeder, Fethiye kazanırsa küme düşen taraf olacak. Petkimspor'da maçın ikinci periyodunda sakatlanan Hummer ve Okben oyuna devam edemedi.

Salon: ENKA

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 12, Ray 9, Ege Arar 10, Wimbush 2, Hummer 5, Boran Güler, Yiğitcan Turna 12, Okben Ulubay 2, Zack 5, Canberk Kuş 8

Türk Telekom: Baldwin 2, Johnson 18, Erdi Gülaslan 10, O’Bryant 7, Dekker 17, Can Korkmaz 1, Samet Geyik 6, Foster 10, Göktuğ Baş

1. periyot: 17-21

Devre: 29-35

3. periyot: 51-57