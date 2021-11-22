ING Basketbol Süper Ligi'nde tamamen yenilediği kadrosuyla sezona kötü başladıktan sonra takımda yine operasyona giden Aliağa Petkimspor, ne yapsa çıkışa geçemedi. Sakatlık kabuslarıyla da boğuşan Petkim, Gary Browne'ın 3 haftalık sakatlığından sonra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Planinic'le yollarını ayırdı. Geçtiğimiz günlerde kadrosunu Daniel Hamilton ve Doğukan Şanlı'yla takviye eden Petkimspor, geçen hafta da Manisa BŞB'den pivot Murat Kozan ile geçen sezon Euroleague'de Unucaja Malaga'da oynayan Malcolm Thomas'ı transfer etti.

Yeni transferleriyle dün Bahçeşehir Koleji'ne de 94-69 yenilerek üst üste 4'üncü, 9 haftada 8'inci mağlubiyetini alan Petkimspor, düşme hattında son sıradan kurtulamadı. Aliağa ekibinde sakatlığı geçen Browne'ın yanı sıra yenilerden Hamilton, Doğukan ve Murat oynarken, Thomas görev yapmadı. (DHA)