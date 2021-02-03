Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka Tekfen maç sonucu: 78-70

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor, evinde Darüşşafaka Tekfen'i konuk etti.

İlk çeyrekte ev sahibi ekip, Zack ve Vasiliauskas'ın dış atışlarıyla etkili olup, Jerrett'le skor üreten rakibi karşısında periyodu 19-18 önde tamamladı. İkinci periyoda Dorukhan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor; Vasiliauskas, Ray ve Canberk'in de dış atışlarıyla farkı açarak soyunma odasına 12 sayı üstün girdi: 45-33.

Üçüncü çeyrekte Wimbush'un sayılarıyla farkı korumak isteyen İzmir ekibinin üst üste hücumlardan boş dönmesi üzerine Luther'ın etkili olduğu bölümde 11-0'lık seri yakalayan Daçka, farkı 4 sayıya (52-48) kadar indirdi. Petkimspor son bölüme 57-50 önde girdi. Final periyodunda Darüşşafaka Tekfen, Magette ve Luther'ın sayılarıyla farkı bir ara 2 sayıya (59-57) kadar indirse de 10-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, maçı 8 sayı farkla kazandı: 78-70.

Bu sonuçla İzmir ekibi 19'uncu maçında 7'nci galibiyetini alırken, Darüşşafaka 9 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi konuk ekipte 21 sayıyla Magette oldu.

SALON: Aliağa Enka

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Halil Baldemir (xx), Semih Vural (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray (xxx) 9, Vasiliauskas (xxx) 16, Wimbush (xxx) 9, Zack (xxx) 8, Hummer (xx) 5, Ege (xx) 4, Canberk (xxx) 11, Dorukhan (xxx) 16, Boran (xx)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Berk (x), Andrews (xx) 6, Doğuş (x) 2, Jerrett (xxx) 16, Buford (xx) 6, Magette (xxx) 21, Sinan (x), Luther (xxx) 16, Erkan (x) 3, Emircan (x)

1'İNCİ PERİYOT: 19-18

İLK YARI: 45-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-50

5 FAULLE ÇIKAN: Vasiliauskas (38.12) (Aliağa Petkimspor)



