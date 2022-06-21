Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon uzun süre düşme korkusunu yaşayan ancak son dönemdeki önemli çıkışıyla kabustan kurtulan Aliağa Petkim yeni sezona daha iddialı girmek istiyor. Genel Menajer Levent Türknas ile Coach Burak Gören’in söyledikleri de bunu net biçimde ortaya koyuyor. İki ismin de hedefi, kulüplerinin bu sezon Avrupa Kupaları’nda boy göstermesi ve bir daha asla düşme korkusunu hissetmemeleri. Avrupa hedefi, alt yapı, kulübün bakışı ve diğer konular. İki isim, hem geçtiğimiz sezonu hem de yeni sezondan beklentilerini dile getirdi:
LEVENT TÜRKNAS
- Geçen yıla fikstür dezavantajıyla başlamıştık, ardından başta çok kritik iki yabancımızla başlayan ve art arda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro eksikliği ile gelen yenilgiler bizi demoralize etmişti. Ardından sezon ortasında iyi yabancı bulmak kolay değildi, o kısımda zorlandık. Devre arasında ise yönetimin kararı ile bir antrenör değişikliğine gittik ve daha önce çalıştığımız, bizde çok başarılı olan Burak hoca ile anlaştık. Burak hoca ile ilk maçta gelen bir Fenerbahçe galibiyeti vardı, moral olmuştu. Devamında sistemi oturup, fikstür dezavantajını da atlatınca son 7-8 haftayı çok daha iyi geçirdik ve istediğimizi aldık.
- Son maçımız bizim çok özeldi. Bu biraz da birikim. Aliağa seyircisi kazandıkça bir halka oluşturuyor ve takıma inanıyor. Geçen yılın sonunda bize inanmıştı, bunu hissetmiştik. Son maçımız bizim için Avrupa Kupası için önemliydi. Bu sene Aliağa’ya Avrupa heyecanını da yaşatmak istiyoruz ve başvurumuzu yaptık. Ligde de geçen yıl yaşadığımız kabusu yeniden görmek istemiyoruz. Bunun için antrenörümüz Burak Gören yönetiminde hızla yerli transferlerimizi gerçekleştirdik ve çok önemli yabancılar ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Aliağa Petkim’i alt sıralardan kaçmaya çalışan bir takım olarak değil, play-off yarışının içinde bulunan bir takım haline getirmek için çalışacağız. Zaten Avrupa hedefinin de önemli noktalarından bir tanesi bu. Hem saha içi hem saha dışı çok daha iyi bir organizasyonla yeni sezona gireceğiz. Bu sene bizim için çok önemli bir adım ve ben de çok heyecanlıyım. Ben 8 senedir bu organizasyonun içindeyim ve ilk defa biz yönetim ve camiayı Avrupa hedefiyle ilgili birleştirdik, onlardan onayı aldık. Bunun heyecanını yaşıyoruz.
- Banvit’in kapanmasının ardından Beşiktaş ’ın bir önceki yıl yaptığı hamle, alt yapının ne kadar değerli olduğunu bence bütün kulüplerin daha iyi anlamasını sağladı. Birçok takım alt yapıya yatırımı artırdı. Biz de iki senedir BGL olsun alt yapılar olsun, tüm şampiyonaları izleyerek hedef jenerasyonlardan kimleri Aliağa’ya getirebiliriz diye bir atılım yapmıştık. Yaz-kış spor okullarımız zaten devam ediyor. Aliağa’da alt yapımıza ait bir salonumuz, 150 kişilik konaklama tesisimiz var. Okullarını da organize ediyoruz, harçlıklarını da veriyoruz ve hedef sporcuları bünyemizde geliştirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl BGL takımımız da başarılı oldu diyebiliriz, ilk 8 içinde yer aldı. İki senede biz en az 3 tane hedef oyuncuyu A Takım seviyesine çıkarttığımızı düşünüyorum ve bu 3 ismi A Takımda değerlendireceğiz. İki senede 3 tane oyuncuyu A Takım’a çıkardıysak, alt yapı çalışıyor demektir benim için. Bundan sonra da bu alandaki çalışmalarımızı artırarak çok daha iyi duruma getireceğiz.
- Kulüp yapısı organizasyona çok önem veriyor. Gerek başkan gerek Elchin Bey olsun, bu konuda çok net. Şu departmanda da bir iki kişi eksik olsun gibi bir anlayış yok. İyi bir organizasyon için gereken neyse onay veriyorlar.
BURAK GÖREN
- Aliağa Petkim benim yabancı olmadığım bir camia. Geçen yıl da sezon başında şanssızlıklar yaşanmış ve takım istediği yerde değildi. Sezon ortasında göreve geldiğimde oyuncularıma fikstür olarak da çok zorlanacağımız sürecin adeta sezon başı hazırlık gibi olacağını söylemiştim. Aramıza yeni katılan isimlerimiz de oldu ve onlarla bir düzen kurup, sezon sonunu iyi geçirerek amacımıza ulaştık. Ancak bu camianın hedefi ligde kalmak olmamalı. Bunun da bilincindeyiz ve yeni sezon planlarımızı buna yönelik yapıyoruz.
- Levent Türknas çok önemli bir şeyi vurguladı, “Avrupa Kupası saha dışı organizasyonunu da geliştirecek” dedi. Bence hangi Avrupa Kupası oynadığınız önemli değil, bence kulübün bir şeyi öğrenebilmesi ve hedef büyütmesi için çok önemli bir şey. Artık bu kulübün de Avrupa Kupası tecrübesini yaşaması gerekiyor.
- Ocak ayında bana teklif geldiğinde Telekom’dan ayrılmıştım ve babamı da kaybetmiştim. Aslında fiziken ve ruhen çalışmaya çok hazır değildim ama Petkim olduğu için hayır diyemedim. Sağ olsunlar çok değer veriyorlar. Ben 5 sene önce burada 1.5 sezon çalıştım. Burada yaptıklarımız nedeniyle bir güven ve saygı oluştu karşılıklı. Ben de Socar Petkim markasının önemini bildiğim için, bu markaya basketbolun ihtiyacı olduğuna inandığım için burada olmak istedik. Çok önemli bir yer çünkü gerçekten. Belki çok büyük paralar harcanmıyor ama maddi sorumluluklarının sözünü tutan bir oluşum. Bu markanın hedefi büyüdüğünde kazananın Türk Basketbolu olacağını düşündüğüm, Aliağa’daki basketbol sevgisiyle bütünleştiğimizde de bu büyümeyi gerçekleştirebileceğimize emin olduğum için tekrar buraya geldim. Bu markayı basketbolda büyütürken de Avrupa Kupaları önemli bir basamak olacaktır.
- Alt yapıyı büyümenin bir parçası olarak görmek lazım. Ben kaldıkları yerleri biliyorum. Aynı yerde yemek yiyorum. Aliağa alt yapısını, antrenman, eğitim, barınma üçgeninde sorunsuz hale getirmeyi başaran bir kulüp. Daha iyisini de yapmalıyız ve bu yıl A Takım – alt yapı bağlantısı konusunda çalışmalarımızı da takip edeceksiniz. Ben Telekom’a gittiğimde hiç oyuncu yokken oradan ayrılırken 4-5 tane genç oyuncuyu A Takım seviyesine getirmiştik. Burada da kendi jenerasyonunun çok önemli isimleri kulübe kazandırılmış. BGL takımında dikkat çeken isimlerimizi A Takım’da değerlendirmeyi planlıyoruz. Bir takım zaten büyümeyi hedefliyorsa alt yapısız olmaz.