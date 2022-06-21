Basketbol Süper Ligi’nde geçtiğimiz sezon uzun süre düşme korkusunu yaşayan ancak son dönemdeki önemli çıkışıyla kabustan kurtulan Aliağa Petkim yeni sezona daha iddialı girmek istiyor. Genel Menajer Levent Türknas ile Coach Burak Gören’in söyledikleri de bunu net biçimde ortaya koyuyor. İki ismin de hedefi, kulüplerinin bu sezon Avrupa Kupaları’nda boy göstermesi ve bir daha asla düşme korkusunu hissetmemeleri. Avrupa hedefi, alt yapı, kulübün bakışı ve diğer konular. İki isim, hem geçtiğimiz sezonu hem de yeni sezondan beklentilerini dile getirdi:

LEVENT TÜRKNAS

Geçen yıla fikstür dezavantajıyla başlamıştık, ardından başta çok kritik iki yabancımızla başlayan ve art arda yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro eksikliği ile gelen yenilgiler bizi demoralize etmişti. Ardından sezon ortasında iyi yabancı bulmak kolay değildi, o kısımda zorlandık. Devre arasında ise yönetimin kararı ile bir antrenör değişikliğine gittik ve daha önce çalıştığımız, bizde çok başarılı olan Burak hoca ile anlaştık. Burak hoca ile ilk maçta gelen bir Fenerbahçe galibiyeti vardı, moral olmuştu. Devamında sistemi oturup, fikstür dezavantajını da atlatınca son 7-8 haftayı çok daha iyi geçirdik ve istediğimizi aldık.

Son maçımız bizim çok özeldi. Bu biraz da birikim. Aliağa seyircisi kazandıkça bir halka oluşturuyor ve takıma inanıyor. Geçen yılın sonunda bize inanmıştı, bunu hissetmiştik. Son maçımız bizim için Avrupa Kupası için önemliydi. Bu sene Aliağa’ya Avrupa heyecanını da yaşatmak istiyoruz ve başvurumuzu yaptık. Ligde de geçen yıl yaşadığımız kabusu yeniden görmek istemiyoruz. Bunun için antrenörümüz Burak Gören yönetiminde hızla yerli transferlerimizi gerçekleştirdik ve çok önemli yabancılar ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Aliağa Petkim’i alt sıralardan kaçmaya çalışan bir takım olarak değil, play-off yarışının içinde bulunan bir takım haline getirmek için çalışacağız. Zaten Avrupa hedefinin de önemli noktalarından bir tanesi bu. Hem saha içi hem saha dışı çok daha iyi bir organizasyonla yeni sezona gireceğiz. Bu sene bizim için çok önemli bir adım ve ben de çok heyecanlıyım. Ben 8 senedir bu organizasyonun içindeyim ve ilk defa biz yönetim ve camiayı Avrupa hedefiyle ilgili birleştirdik, onlardan onayı aldık. Bunun heyecanını yaşıyoruz.

Banvit’in kapanmasının ardından Beşiktaş ’ın bir önceki yıl yaptığı hamle, alt yapının ne kadar değerli olduğunu bence bütün kulüplerin daha iyi anlamasını sağladı. Birçok takım alt yapıya yatırımı artırdı. Biz de iki senedir BGL olsun alt yapılar olsun, tüm şampiyonaları izleyerek hedef jenerasyonlardan kimleri Aliağa’ya getirebiliriz diye bir atılım yapmıştık. Yaz-kış spor okullarımız zaten devam ediyor. Aliağa’da alt yapımıza ait bir salonumuz, 150 kişilik konaklama tesisimiz var. Okullarını da organize ediyoruz, harçlıklarını da veriyoruz ve hedef sporcuları bünyemizde geliştirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl BGL takımımız da başarılı oldu diyebiliriz, ilk 8 içinde yer aldı. İki senede biz en az 3 tane hedef oyuncuyu A Takım seviyesine çıkarttığımızı düşünüyorum ve bu 3 ismi A Takımda değerlendireceğiz. İki senede 3 tane oyuncuyu A Takım’a çıkardıysak, alt yapı çalışıyor demektir benim için. Bundan sonra da bu alandaki çalışmalarımızı artırarak çok daha iyi duruma getireceğiz.

Kulüp yapısı organizasyona çok önem veriyor. Gerek başkan gerek Elchin Bey olsun, bu konuda çok net. Şu departmanda da bir iki kişi eksik olsun gibi bir anlayış yok. İyi bir organizasyon için gereken neyse onay veriyorlar.

BURAK GÖREN