Aliağa Petkim Spor - Beşiktaş Icrypex maç sonucu: 87-80

ING Basketbol Süper Ligi'nde aylarca düşme hattında kaldıktan sonra üst üste galibiyetlerle ligin son haftası öncesi kümede kalmayı garantileyen Aliağa Petkimspor, sezonu evinde Beşiktaş Icrypex'i 87-80 yenerek noktaladı.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda ligin iddiasız kalan iki takımını karşı karşıya getiren son hafta mücadelesinde ilk periyot 11-29, devre 40-42, üçüncü periyot da 63-65 deplasman ekibinin üstünlüğü ile noktalandı. Ligi son 8 maçta 6 galibiyet alıp 30 maçta toplam 9 galibiyetle noktalayan Aliağa temsilcisinde performansıyla takımın kümede kalmasına büyük katkı yapan ABD'li Sean Armand, son maçta 40 sayı, 7 asist, 3 ribaundla oynadı. Play-Off şansını geçen hafta kaçıran Beşiktaş ise ligi 30 maçta 15 galibiyetle noktaladı.

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen (xx), Ali Şakacı (xx), Can Mavisu (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Armand (xxxx) 40, Brown (x), Sinan (x), Thomas (xxx) 16, Aldridge (xxx) 13, Erol Can (xx) 9, Doğukan (x) 3, Nusret (x) 3, Hakan (x) 3

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan (xxx) 11, Lawson (xxx) 10, Ercan (xx), 9, Yağız (xxx) 10, Egehan (xxx) 13, Mehmet Yağmur (xxx) 11, Tolga (x), Ata (x) 2, Yiğit (xxx) 14, Emir (x)

1'İNCİ PERİYOT: 11-29

İLK YARI: 40-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-65



