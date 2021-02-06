Basketbol Süper Ligi'nde hafta içinde evinde oynadığı erteleme maçında Darüşşafaka Tekfen'i 78-70 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Aliağa Petkimspor, yarın evinde zirve yarışı veren Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Aliağa Enka Spor Salonu'nda oynanacak 20'nci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak.

Ligde 3'üncü sırada yer alan Fenerbahçe son olarak deplasmanda Empera Halı Gaziantep'e yenilerek yara alırken, 10'uncu sıradaki Petkimspor rakibine bir yenilgi daha tattırmaya çalışacak. İlk yarıda iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı 93-70 sarı-lacivertliler kazanmıştı.