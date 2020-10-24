Ali Yavuz Kol: Örnek aldığım futbolcular Falcao ve Ronaldo

Maç öncesi yayıncı kuruluş Beinsports'ta açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki forvet hocalarının kendileriyle çok ilgilendiğini belirtirken şunları söyledi: "Çok çalışıyoruz. Hocalarımız da bizimle ilgileniyor. Bugün oynarsam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Falcao'yu örnek alıyorum, onu takip ediyorum. İkinci bir örnek Ronaldo. Onu da örnek alıyorum"

Antalyaspor altyapısında başladığı futbol hayatına Galatasaray altyapısında devam eden ve profesyonelliğe burada adım atan Ali Yavuz Kol, bu yaz Sarı Kırmızılılar'la sözleşme yenilemiş ve kontratını 2024'e kadar uzatmıştı.





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