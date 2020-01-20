Galatasaray sezon başında bir çok genç futbolcusu alt lig takımlarına kiralamıştı. Bu isimlerden biri de 18 yaşındaki golcü Ali Yavuz Kol'du...

U19 Ligi'ndi 39 maçta 22 gol atarak dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcunun Ergün Pembe'nin çalıştırdığı Tarsus İdman Yurdu'na kiralanması şaşkınlık yaratmıştı.

Aynı zamanda U19 Milli Takım forması giyen Ali Yavuz Kol profesyonel liglerde ilk kez formasını giydiği Mersin ekibiyle muhteşem bir performansa imza atıyor.

18 Yaşındaki golcü bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken 6 gol atma başarısı gösterdi.

Sezon sonuna kadar Tarsus İdman Yurdu forması giyecek olan genç futbolcunun 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

Editörün yorumu!

Galatasaray A takımında sadece Türkiye Kupası maçlarında 19 dakika şans bulan Ali Yavuz çok daha fazla şansı hak ediyordu. Ben en kötü ihtimalle TFF 1. Lig'de beklerken Tarsus İdman Yurdu'na gitti. Muhtemelen Ergün Pembe ikili ilişkileri sayesinde genç oyuncuyu Tarsus İdman Yurdu'na kiraladı. Ali Yavuz profesyonel liglerdeki ilk sezonuna çok iyi bir başlangıç yaptı ve kendisine şans veren Ergün Pembe'nin yüzünü kara çıkartmıyor. Bilen bilir ne kadar teknik olsanız da 2. Lig'de oynamak için güçlü bir fiziğe ihtiyacınız var. Bu da Ali Yavuz da fazlasıyla var. Şimdiden 6 gol attı. Daha fazlasını da atacaktır. Çok gündemde değil ama Galatasaray'a döndüğünde adını ezberletecektir...

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr