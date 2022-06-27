Türkiye’nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda üçüncü podyumunu elde etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı 12. Eskişehir Rallisi ile koşuldu. 381 kilometrelik asfalt zeminde sekiz etapta koşulan rallide iyi bir performans ortaya koymayı başaran Red Bull sporcusu Ali Türkkan, co-pilotu Burak Erdener’le genel klasmanda ikinci oldu.

2021 yılında Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Türkkan, 30-31 Temmuz tarihlerinde sezonun dördüncü yarışı olan Kocaeli Rallisi’nde yarışacak.