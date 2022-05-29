Türkiye’nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ikinci podyumunu elde etti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı 46. Yeşil Bursa Rallisi ile koşuldu. Asfalt zeminde koşulan rallide iyi bir performans ortaya koymayı başaran Red Bull sporcusu Ali Türkkan, co-pilotu Burak Erdener ve yeni otomobilleri Ford Fiesta R5 ile üçüncü olarak sezonun ikinci podyumuna imza attı.

2021 Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Türkkan, “Bursa Rallisi’ne hızlı gitmekten daha çok öğrenmek için başladık. Bu sene yeni bir otomobilimiz var. Rekabet sebebiyle oldukça zor bir sene olacağını biliyorduk. Bu yüzden hem Bodrum’da hem de Bursa’da kazanmaktan çok öğrenmeyi hedefledik. Bunu yaparken iki yarışı da üçüncü bitirdik. Üstelik Bursa Rallisi’nde ‘power stage’i yaparak 5 puan kazanmayı başardık. İlk iki yarış planladığımız gibi gittiği için mutluyum. Umarım bundan sonra kazanarak gittiğimiz bir sezon olur” diye konuştu.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’na 24-26 Haziran tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecek olan 12. Eskişehir Rallisi ile devam edilecek.