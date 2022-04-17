Ali Türkkan, 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’na podyumda başladı

Türkiye’nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Castrol Ford Team Türkiye pilotu Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’na iyi bir başlangıç yaptı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, Bodrum Rallisi’yle start aldı. Toprak zeminde koşulan rallide iyi bir performans ortaya koymayı başaran Red Bull sporcusu Ali Türkkan, co-pilotu Burak Erdener ve yeni otomobilleri Ford Fiesta R5 ile üçüncü olarak sezona podyumda başladı.

“Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu olmak istiyorum”

2021 Avrupa Ralli Kupası şampiyonu olarak Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Türkkan, “Sezon öncesi iyi bir hazırlık yaptık. Aslında Bodrum Rallisi de bizim için bu hazırlığın bir parçasıydı. Bu yarışa biraz da test gözüyle bakıyorduk. Bizim için Bodrum Rallisi güzel bir test oldu. Bu sene Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu olmak istiyorum.” diye konuştu.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’na 27-29 Mayıs tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek olan Yeşil Bursa Rallisi ile devam edilecek.