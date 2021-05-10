Denizlispor'da teknik direktör Ali Tandoğan, Süper Lig'in 41.haftasında Galatasaray ile oynanacak maç öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Küme düşmesi kesinleşen Denizlispor'da teknik direktörü Ali Tandoğan zor şartlar altında maça hazırlandıklarını söyledi.

Ali Tandoğan, "Bizim haftalardır bu takım için verdiğimiz mücadeleyi anlamanız imkansız. 7 oyuncumuz sakat, 1 oyuncumuz takımdan ayrıldı. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Yokluklar içinde olsak da gencecik çocuklar oyuncularla elimizden gelen tüm mücadeleyi vermeye çalışacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.