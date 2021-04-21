Ali Tandoğan: Sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise "Bütün ekibim ve ben oyuncu grubunun motivasyonunu yükseltmeye çalıştık. Mental olarak sıkıntılarımız vardı. Bugün 19 yaşında bir kalecimiz oynadı. Çok yürekli bir oyun sergiledik. Golü erken bulduk. Ardından istediğimiz oyunu 10-15 dakika oynayamadık. İkinci devre oyuncu değişikliğiyle başlayarak orta sahamızı güçlendirdik. Üstünlüğü elimize aldık. Ankaragücü çok dinamik bir takım. Defans arkasına top atacaklarını biliyorduk ama bir veya iki pozisyon verdik. Çok etkili ataklar vermedik rakibimize. Futbolda mucizeler olabilir. 6 maçımız var. Sonuna kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. İnşallah istediklerimizi gerçekleştiririz" diye konuştu.