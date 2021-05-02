Süper Lig'e 2020-2021 sezonunda ilk veda eden takım Yukatel Denizlispor oldu. Evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak 29 puanla son sırada kalan yeşil-siyahlı ekip bitime 3 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybetti. 2 sezon önce şampiyon olarak Süper Lig'e adını yazdıran Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncular ve teknik ekip büyük üzüntü yaşadı. Bazı futbolcuların göz yaşlarını tutamadığı görülürken, Çaykur Rizesporlu futbolcular ise meslektaşlarını teselli etti. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golü 73'te Samudio kaydetti. Kalan 3 maçta prestij mücadelesi verecek Denizlispor, yeni sezonda TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, ligden düştükleri için üzgün olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Süper Lig’den düşmemiz kesinleşti. Zamanında Denizlispor ile Süper Lig’e çıkan, şampiyonluk yaşayan, 5 yıl oynayıp takım kaptanlığını yapan bir oyuncu olarak belki de herkesten daha çok üzgünüm. Durum belliydi, biz son ana kadar takımın yanında olmak için Denizlispor formasının, Denizli halkının yanında olmak için buradaydık. Oyuncu grubuma yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle hem psikologluk yaptık hem saha içinde yapmaları gerekenleri defalarca anlattık. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Gücümüz bu kadardı. Bundan daha fazlası olur muydu? Belki başka sebepler oluşsa olabilirdi. Ben oyuncularıma ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür ederim. Fazla konuşacak bir şey yok. Üzgünüz. Bundan sonraki durumlara bakacağız” diye konuştu.