28 Nisan Çarşamba günü yapılacak olan seçimli divan kurulunda yeniden başkanlığa adaylığını açıklayan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Şubesi’ni ziyaret etti. Kongreyi 4 bin kişilik salonda yapacaklarını açıklayan Sürmen, “Pandemi nedeniyle her türlü tedbiri alacağız. Oy kullanma hakkı olan 2 bin 100 kişimiz var. Ancak bunların 3’te 1 Trabzon dışındalar. Gelemeyebilirler” dedi.

‘Transfer yönetmeliği getireceğiz’

Genç yönetici sayısının artması gerektiğini vurgulayan Divan Başkanı, göreve devam etmeleri halinde transferle ilgili yönetmelik getirmek istediklerini açıkladı: “İngiltere mesela belli standartların dışındaki oyuncuları ülkesine koymuyor. Trabzonspor’da da buna benzer transfer kriterleri ve yönetmelikleri getirmek istiyoruz. Tüzüğümüze yönetimlerin aşırı borçlanmalardan sorumlu olacaklarına dair madde koydurduk, Kulüpler Birliği henüz bunu uygulayamıyor.”

‘Santrforsuz oynuyoruz’

“Trabzonspor’un en büyük sorunu şampiyonluk için kadrolar kurulurken, belli kriterlere uyulmaması. Trabzonspor ruhu altyapıdadır .Sezon başına baktığımızda. bulunduğumuz yere şükrediyoruz ama üsttekiler puan kaybedince de ahlanıyoruz. Sanırım futbolun güzelliği bu. İlk 8 hafta sonunda dördüncü bitirecek deseler herkes olur mu öyle şey derdi. Camia olarak geçen sene için üzgünüz. Ama bu sezon iyi toparladık. Söylemekte de beis görmüyorum; santrforsuz oynuyoruz. İyi bir santrforumuz olsa belki çok daha farklı olabilirdi.”

‘Fenerbahçe kolayı istiyor!’

Fenerbahçe’nin geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvuruyu değerlendiren Divan Başkanı, “Trabzonspor’un tarihine bakıp araştırmaya gerek yok, zaten şampiyonlukları var. İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi’nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul’da zor olan ligde şampiyon olmadı. O dönem İstanbul’da iki tane lig var, kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir. Diyeceksiniz ki federasyona ne kadar güveniyorsunuz; güvenmiyoruz tabii ki. Çünkü Fenerbahçe camiasının menfaatlerine uygun hareket ediyor” dedi.

‘Bu sistem değişmelidir’

Trabzonspor’un, TFF kurullarının bağımsız ve tarafsız olmadığına dair FIFA’ya yapmış olduğu başvuruya ve devamında TFF Başkanı Nihat Özdemir’in kulübün ihracını gündeme getirmesine değinen Sürmen, “Kimse Trabzonspor’a parmak sallayamaz! Biz buna asla izin vermeyiz. Trabzonspor’un haklılığını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Bu sistem mutlaka değişmelidir” ifadelerini kullandı.











