Ali Sami Yen’e ziyaret bugün

Galatasaray’ın 115. kuruluş yıldönümü sebebiyle Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılması planlanan törenin, İçişleri Bakanlığı’nın 1 Aralık 2020’ye kadar geniş katılımlı toplantıları ertelemesi nedeniyle gelişen şartlara göre tekrar değerlendirilmesi kararı alınmıştı. Gelişme sonrası kulüpten yapılan açıklamada, yıldönümü kapsamında kulübün kurucusu Ali Sami Yen Bey’in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrinin, bugün saat 11.00’de ziyaret edileceği belirtildi.