Ali Sami Yen bugün anılacak

Ali Sami Yen için bugün saat 11.00’de Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek.

Andone hâlâ ayrılamadı

Sakatlık sonrası kulüp doktorları tarafından ameliyat edilen Andone, Galatasaray’la sözleşmesi bitmesine rağmen, Türkiye’den ayrılmadı. Son olarak İstanbul’da Falcao ve ailesiyle birlikte boğaz turuna çıkan Rumen forvet, Türkiye’deki tedavisi tamamlandıktan sonra İngiltere’ye dönmeye karar verdi.

Kamp yeri bakıyorlar

12 Ağustos’ta Florya’da toplanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesi kamp yeri arıyor. Antalya’daki aşırı sıcaklar nedeniyle kararsızlık yaşayan Galatasaray’da, yurt dışı seçeneği de pandemi süreci nedeniyle mümkün görünmüyor. Teknik heyet ve kulüp yetkilileri, birkaç gün içinde kamp programını netleştirmeyi hedefliyor.

En yabancı Galatasaray!

Cim Bom bu sezon ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı. Sarı-Kırmızılı takım, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu. Galatasaray’da sezon boyunca 19 yabancı ve 13 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 25 bin 491 dakika, yerliler ise 8 bin 7 dakika sahada kaldı.