Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Sinan Gümüş'ün gelecek sezon takımda olup olmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulunurken gündemi de değerlendirdi.

"Kupa maçına konsantre olamadık"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Öztürk, "İkinci yarı gelen yeni transferlerle yukarı doğru çıktk ve iyi bir ivme yakaladık. Kampı da kendi otelimizde yaptık. Kupa maçında tam konsantre olamadık, hazır olamadık. Bu rehavetten de kaynaklı olabilir. Son Rize maçımız önemliydi taraftarımıza affettirmek için, bunu da doğru bir şekilde yaptık. Alanyaspor maçı için başkan olarak taraftarımızdan özür diliyoruz. Kulüp tarihini egale ederek bunu da bir nevi affettirdiğimizi düşünüyorum. Alanyaspor'da çok iyi oynadı ve iyi konsantre olmuştular. Bizim takım sergilediği performanstan oldukça uzaktı. Trabzonspor ile iyi bir final maçı olacaktır" dedi.

"İlk yarı sıkıntılı bir dönem geçirdik"

Açıklamalarına devam eden Öztürk, "İlk yarı sıkıntılı bir dönem geçirdik. Yeterince puan toplayamadık. Ciddi şekilde şanssızlık da vardı. Tamer hoca geldi, iyi bir giriş yaptı. Podolski olsun diğer oyuncularımız olsun takımımıza ciddi katkı verdi ve bunun da sahaya yansıdığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Liverpool'un şampiyonluğu...

Liverpool'un 30 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu ile ilgili konuşan Öztürk, "Çok güzel bir şey. Kloop gibi bir teknik direktörün altında müthiş oyuncular ve o oyuncuların göstermiş olduğu müthiş performans...Mane olsun, Salah olsun, Firmino olsun çok iyi performans ortaya koydular. Yapılanmanın doğru yapılması ile alakalı. Kişisel iletişim çok çok önemli. Kloop çok beğendiğim bir menajer ve oyuncularla iletişime önem veren birisi. İyi gitmesindeki önem oradaki kimya ve kimyayı oluşturacak kişilerin bunu çok iyi yapması. Bunu da yakaladılar. Doğru kişiler öne çıkınca güzel sonuç ortaya çıktı" açıklamasını yaptı.

Antalyaspor'un şampiyonluk hedefi var mı?

"Antalyaspor'un şampiyonluk hedefi var mı?" sorusu üzerine Öztürk, "Şu an hedefimiz Avrupa. 3 sezonum olacak Antalyaspor'da. İlk olarak 5. olduk Avrupa'yı kaçırdık. Daha sonra 7. olduk, Avrupa'yı kıl payı kaçırdık. Bu sene de yarı finalde elendik. Şimdi ligde iyi bir performans ortaya koyuyoruz. Rekor kırma potansiyeli de bizi onurlandırıyor. Biz süreç olarak görüyoruz. Daha uzun dönemli planlar yapıyoruz. Önümüzdeki sene Avrupa'ya giden bir takım yaratabilmek istiyoruz. İlk 6'dan çıkmayacak, yerini kaybetmeyecek bir Antalyaspor istiyoruz. Tabii ki, süreç önemli. Antalya şehri ve Antalyaspor bunu hak ediyor" dedi.

Sinan Gümüş'e transfer teklifi var mı? Takımda kalacak mı?

Sinan Gümüş'ün performansını ve transfer durumunu değerlendiren Öztürk, "Sinan yaz döneminde de Antalya'ya tatile gelmişti ve beraber vakit geçirmiştik. Onun oynaması lazım, Galatasaray'da da rotasyon oyuncusuydu biliyorsunuz. Sinan kim olduğunu herkese gösterdi. O da doğru bir seçim yaptı bize gelerek. Biz Antalyaspor olarak kesinlikle kadromuzda görmek isteriz. İyi bir kimyamız oldu. Kişisel olarak da kendisini çok seviyoruz. Bunun dışında mali etkenler önemli olacaktır. Bunun dışında hedefleri ve yapmak istedikleri önemli. Sinan, Türk futbolcular arasında ciddi potansiyeli olan bir oyuncu. Ama oynaması lazım. Gelecek sezon Antalyaspor'da oynarsa 9-10 gol atar ki bunu gösterdi. Galatasaray'da 5-6 senesi geçti. Milli takım tecrübesi var. Başka bir takımda rotasyon olacağına bize gelip sürekli oynamasını isteriz. Bir şekilde doğru yolu bulacağız. Kalmak da istiyor Sinan. İnşallah Genoa ile doğru şartları yakalarız. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil, çoğu takımın kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu. Onu isteyen takımlar ne kadar ciddi bilmiyoruz. Biz Sinan'ı seviyoruz, devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşun %30'luk indirim talebi hakkında....

Son olarak yayıncı kuruluşun %30'luk indirim talebi hakkında konuşan Öztürk, "%30'luk indirim talebi bize de geldi. Kulüpler Birliği toplantısında da bu konunun üstünden geçildi. Pandemiden dolayı dünyada bizim görmediğimiz bir dönemden geçtik. Baktığımızda şu andaki beIN Sports'un bahsettiği gelirler de bizim açımızdan düşüş isteniyorsa mantıklı bir açıklaması olması lazım. Bir düşüş yaşandı ama beIN Sports açısından çok büyük bir kayıp göremiyoruz. Daha pozitif bir hamle olabilir. Bir üyelik anlaşması var, buradaki sayıların düşmesi neden olabilir. Biz bu dönemde en fazla yaptığımız şeylerden bir tanesi eski maçları seyretmek oldu sıkıntıdan dolayı. Herkes için öyle. TV izleme oranı arttı. Futbolun başlamasıyla eskiden daha fazla izlenme oranı olduğunu düşünüyorum. Futbolun hayatımızdaki önemi yükseldi. Yani beIN Sports tarafından baktığımızdan sezon başında şunda düşüş, sürekli bir talep istek... Sadece benim değil, diğer kulüpler başkanları...Bir anlaşma yapıyorsunuz oranın belirli şartları vardır, kuralları vardır. Ha, pandemiden dolayı oturur konuşursunuz, ama iyi niyeti görebilmek istiyoruz. Fırsat değerlendirme çabası içinde yaklaşılıyor. Ben şahsen Antalyaspor başkanı olarak rahatsız olduğumu dile getirmek istiyorum. Belirli talepler olabilir ama bunlar mantıklı olması lazım. Yüzde 30'luk bir kısımdan bahsediyoruz. Ben kesinlikle dik durulması, yerimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum, kulüpler olarak, TFF olarak.

"Bizim para istememiz gerekiyor yayıncı kuruluştan"

Bizim Türk spor kulüplerinin de anlaşmaya göre kendi yatırımları var. Orta yolun bulunması gerekiyor. Ben burada büyük kayıp görmüyorum beIN Sports açısından. Hatta bizim para istememiz gerekiyor kulüpler olarak. Bizim aldığımız izlenim ya kalalım tamamen düşürebildiğimiz kadar düşürelim, gideceksek de az maliyet vererek çıkalım mı gibi düşünceler olabilir. Onların iç dengesini bilemeyiz. Biz konuşanları bilerek bu biraz fazla oldu ve tadı kaçıyor işin. Doğru şekilde devam etmesini diliyoruz. Ödemeler geliyor. Kalan maçlardan sonra belirli şeyler yapılıyor. İlk ödemede yapıldı. beIN Sports geçen yaz kur farkından dolayı bir indirime gitmişti. Yarısı TL yarısı Dolar üzerinden olmuştu. Rakamı hatırlayamıyorum ama ciddi şekilde zararımız olmuştu. Umarım bu süreci güzel bir şekilde götürmeye çalışırlar. Burada federasyon açıklaması lazım, konuşması lazım" diyerek sözlerini tamamladı.