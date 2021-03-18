Ali Şafak Öztürk’ten Beşiktaş maçına özel prim

Antalyaspor’da 21 yıl aradan sonra Türkiye Kupası’nda final hakkı kazanılmasının coşkusu büyük oldu. Ligde oynanan Alanyaspor maçından 4-0 mağlup ayrılan kırmızı beyazlı takım, Türkiye Kupası’nda rakibini 2-0 yenerek finale yükseldi.

Gol yemeden finale çıktı

Antalyaspor Türkiye Kupası’da finale giden yolda hiç gol yemedi.

• Pendikspor: 2-0

• Boluspor: 1-0

• Bursaspor: 3-0

• Sivasspor: 1-0

• Alanyaspor: 1-0

Soyunma odasındaki detay

Kırmızı-beyazlı takımın maç sonu soyunma odası fotoğrafında önemli bir detay ortaya çıktı. Sevinç fotoğrafları arasında Antalyaspor’da Sport Direktörlük (CEO) yapan ve Öztürk ailesinin ayrılmasından sonra resmi olarak görevini bırakan Servet Çavuşoğlu olduğu görüldü.

Eski başkandan özel prim

Ajansspor'un haberine göre; Kupa maçı öncesinde Çavuşoğlu’nun takıma destek verdiği öğrenilirken soyunma odasına girmesinin nedeni ise önceki Başkan Ali Şafak Öztürk’ün mesajını futbolculara iletmek için olduğu öğrenildi.

Geçen sezon yarı final oynanmasının ardından bu sezon tarihi başarıya imza atarak final oynama hakkı elden futbolculara tebriklerini ileten Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş ile oynanacak olan final maçı için futbolculara özel prim de açıkladığı öğrenildi. Öztürk ailesi Antalyaspor'un yaklaşık 70 milyon Euro borcunu üstlenmişti.